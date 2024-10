Naravna živila za močan imunski sistem (prehladi in virusna obolenja so že tu)

Jesensko vreme je lahko izredno lepo, a hkrati tudi ravno toliko zahrbtno, da nas hitreje kot sicer lahko ulovi prehlad. Jutra so hladna in se zato veliko oblečemo, potem nam na poti v službo že postaja vedno bolj vroče, čez dan začnemo z odkrivanjem plasti oblek in zvečer nas nepripravljene in pregrete spet ujame hladen vetrič.

Prehladi se vrstijo, zaradi vedno več zadrževanja notri, začetka šole in ponovno bolj rednega obiskovanja vrtcev pa se tudi virusna obolenja hitreje širijo.

Torej je še kako smiselno, da v tem času razmislimo, kako si okrepiti imunski sistem in telo pripraviti na zimo. Zdravi in polni energije se bomo lažje ne le uprli virusom, temveč tudi bolje prebrodili vse temačne dni, ki pridejo skupaj z zimo.

Za krepitev imunskega sistema trgovci ponujajo številne prehranske dodatke, do katerih so sicer nekateri medicinski strokovnjaki skeptični, drugi pa jim prepisujejo pozitivne učinke.

Vsak pa si je enoten, da bomo največ za svoje telo naredili z uravnoteženo prehrano in rednim gibanjem. Ta dva dejavnika naj bosta torej prvi pogoj, v nadaljevanju pa vam predstavimo še nekaj živil in zelišč, s katerimi si boste okrepili imunski sistem.

V lov za zdravilnimi rastlinami

Najbolj znana živila, ki podprejo imunski sistem, so česen, paprika, citrusi, brokoli, gobe, mlečni izdelki s probiotiki, pogosto se med hrano, ki krepi imunski sistem, omenja tudi mandlje.

Zagotovo je preventiva boljša kot kurativa, na kar moramo misliti že sedaj.

»Da bi skrajšali potek bolezni, predvsem pa, da bi preprečili ponovitve, je smiselno uporabljati rastlinske pripravke za dvig psihološke in fizične zmogljivosti ter za spodbujanje imunskega odziva. Rastline, ki učinkujejo tako, imenujemo adaptogene,« je v članku za Onoplus zapisal doc. dr. Luka Kristanc, zdravnik in biolog, ki v okviru Zavoda za uporabno botaniko Divji vrt izvaja fitoterapevtske obravnave in izobraževanja.

»Tudi pri nas je moč dobiti pripravke iz zdravilnih rastlin, na primer ginsengov, vitanije in šisandre, ki jih marsikje v Aziji v ta namen uporabljajo že tisočletja, kar priča o njihovi varnosti in bržkone tudi učinkovitosti.

Poleg njih omenimo še navadni rožni koren (Rhodiola rosea), tolstičevko, ki raste tudi v naših gorah in katere korenine delujejo adaptogeno in psihostimulativno, ter še mnogo bolje poznane ameriške slamnike (rod Echinacea), katerih imunostimulativne in protivirusne učinke pozna vsak zeliščar.

Počasi se tudi pri nas za krepitev imunskega sistema in pospešitev regeneracije po okužbah vse pogosteje uporabljajo pripravki iz nekaterih glivnih vrst, kot so svetlikava pološčenka (Ganoderma lucidum), orjaška zraščenka (Grifola frondosa) in resasti bradovec (Hericium erinaceus),« piše doc. dr. Kristanc.

PREBERITE ŠE -> To so najboljša zelišča in gobe za premagovanje prehladov, razkriva zdravnik in fitoterapevt

Ključni so antioksidanti

Za krepitev imunskega sistema so ključni antioksidanti, bogat vir teh pa so listi koprive, saj so polni vitamina C. Listi koprive vsebujejo velike količine rudninskih snovi, zlasti železa, pa tudi acetilholin, metanojsko (mravljinčno) kislino, histamin, vitamine, klorofil, encime in snovi, ki naj bi pomagale zniževati količino krvnega sladkorja.

Kar je za močan imunski sistem zagotovo predpogoj, kot tudi to, da delujejo kot diuretik, poskrbijo za boljšo in čistejšo kri, krepkejše in živahnejše ožilje, učinkovitejšo presnovo, bogatejšo črevesno floro. Več o tem, kako deluje kopriva in kakšne čajne pripravke si lahko naredimo iz nje, izveste tukaj.

Obstaja pa tudi rastlina, katere naj bi že en listek na dan odgnal vse bolezni. Tako o kapucinki pravi ljudska modrost. Kapucinka je v celoti užitna rastlina – od cvetov, listov, stebel in semen, le njene korenine lahko zanemarite. Listi so bogati z vitaminom C, železom in drugimi pomembnimi minerali, v cvetovih kapucinke pa poleg vitamina C najdemo kar nekaj vitaminov B-kompleksa (B1, B2 in B3) ter železo, mangan, fosfor in kalcij. Ta rastlina je k nam prišla iz Andov, v Južni Ameriki jo še zdaj uporabljajo za zdravljenje številnih tegob.

PREBERITE VEČ -> Kapucinka: Ta priljubljena okrasna rastlina je izredno zdravilna, deluje kot antibiotiki

Podobno kot kopriva nam bo kri izboljšala tudi kutina. Ta sadež je izjemno priporočljiv za slabokrvne ljudi, pomaga pa tudi pri zniževanju previsokega krvnega tlaka.

Kutine spadajo med najbolj zdravilne rastline na svetu. Plodovi namreč vsebujejo veliko pektina, sluzi, amigdalina, emulzina in fosforne kisline. Poleg tega je v njih tudi veliko vitamina C, vitamina B1 in B2, niancina, karotena, kalcija, magnezija, kalija, bakra, cinka, natrija, železa in mangana. Več o tem, za kaj in kako uživati kutino, preberite tukaj.