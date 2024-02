Namig za izlet: Jezersko in razgledi iz osrčja narave

Jezero v obliki srca je danes osrednja postojanka obiskovalcev doline, hkrati pa pooseblja zgodovino dolgo neposeljenega kraja. Nekoč menda ni bilo na tem območju nobene ravnine, odprto dolino pa je po nalivih in potresih zalila voda. Nastalo je veliko ledeniško jezero, ki je sčasoma odteklo, v spomin nanj pa so pozneje domačini umetno zajezili današnje Planšarsko jezero. Okoli njega je speljana prijetna sprehajalna pot po gozdu, ki jo lahko ob prijetnem žuborenju nadaljujete ob potoku Jezernica, ki tudi napaja to osrednjo turistično točko doline, ter se sprehodite do izvira na območju Ravenske Kočne, na travniku za domačijo Ancelj. Urejena in nezahtevna sprehajalna pot po dolini vas bo vodila skozi gozd, vse do melišč tik pod gorskim obzidjem, mimo informativnih tabel, ki vas bodo poučile o nastanku in življenju te ledeniške doline.

Sprehajalna tematska pot po dolini Ravenske Kočne Najbolj oddaljena in najvišja točka: razgledišče Na prodih (1123 m) Dolžina poti: 8 km Čas hoje: 3 ure

Pod vršaci FOTO: Marjana Hanc

Do domačij in njihovih radosti

Na sprehajalnih poteh in ob idiličnih razgledih lahko odkrivate današnje življenje Jezerskega. Tako se na primer lahko podate na krožno pot po Zgornjem Jezerskem in jo mahnete po cesti proti cerkvi sv. Andreja, od tam pa proti Šenkovi domačiji, ki je ena od obveznih postojank, ko boste obiskali te kraje. Gre za eno najlepših slovenskih turističnih kmetij, ki leži na 920 metrih nadmorske višine in je stara že več kot 500 let. Tiste najmlajše bodo navdušile domače živali, ki se sprehajajo naokoli, malo starejše pa domače dobrote iz tamkajšnje kuhinje. V poletnem času na kmetiji zaživi tudi kamp, prav tako pa ponujajo številna zimska doživetja v naravi.

Sprehod po ravenskih kmetijah Mimo Šenkove, Jenkove in Kropivnikove kmetije, začetek in konec poti ob Planšarskem jezeru Dolžina poti: 2,5 km Čas hoje: 1 ura

Do izvira mineralne vode

Odkrivanje skritih kotičkov pod Kamniško-Savinjskimi Alpami lahko nadaljujete s pohodom so Ankovih slapov. Pot do slapov vas bo popeljala mimo Ankove domačije, od tod pa proti izviru mineralne vode Jezerska Slatina. Voda »na koroški in kranjski meji«, o kateri je pisal že Janez Vajkard Valvasor, je bogata z magnezijem in manganom, priporočajo jo srčnim in žilnim bolnikom. Slapova, ki se nahajata na 1240 metrih nadmorske višine, navdušita tako v poletni kot zimski kulisi.

Sprehod do Ankovih slapov Čas hoje: od parkirišča pri cerkvi sv. Andreja: 35 minut, od parkirišča sredi vasi: 1 ura

Odkrijte naravno in kulturno dediščino kraja. FOTO: Leon Vidic/delo

Po razgled na vršace

Jezersko je za zahtevnejše pohodnike tudi odlično izhodišče proti visokogorju. A prva postojanka na poti do Vratc, Kočne, Dolške škrbine, Grintovca in Dolgega hrbta je priljubljena Češka koča, s katero je neločljivo povezana tudi zgodovina Jezerskega. Tipična češka kmečka hiša s skodlami, ki so jo v začetku 20. stoletja na Spodnjih Ravneh pod severno steno Grintovca postavili češki zanesenjaki, je najstarejša v izvirniku ohranjena planinska koča pri nas in predstavlja tudi začetke gorskega turizma na tem območju. Pot od gostišča pri Planšarskem jezeru do koče vam bo vzela približno uro in pol.

Pohod na Češko kočo Delno zahtevna označena pot z Ravenske Kočne mimo žičnice. Čas hoje: 1 ura 30 minut

Podajte se po kolesarskih in pohodnih poteh, FOTO: Tic Jezersko

Jenkova kasarna Kulturna znamenitost, ki je na Jezerskem ne gre spregledati, je Jenkova kasarna, ki naj bi jo v 16. stoletju postavili kot prenočišče za potujoče trgovce, ki so prek Jezerskega potovali med Kranjsko in Koroško. Svojčas je menda v njej prenočevala celo Napoleonova armada. Danes je v stavbi na Jenkovi kmetiji etnografski muzej z zbirko predmetov in opreme iz vsakdanjega življenja Jezerjanov skozi čas.

