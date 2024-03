Najpogostejši miti o razstrupljanju

Z razstrupljanjem organizma seveda ni nič narobe, ne gre pa obdobjem, v katerih se odpovedujemo določenim hranilom in strogo uživamo zgolj napitke, pripisovati pretiranega učinka. O detoksikaciji namreč kroži kar nekaj mitov, ki jim ni dobro verjeti. Čas je torej, da jih porušimo.

Določeni koraki izničijo škodo

Razmišljanje, da določene pijače in diete lahko izničijo škodo, ki jo telesu povzročamo z nezdravim načinom življenja in prehranjevanja, je napačno.

Še tako stroge in na videz učinkovite diete ali pijače iz zgolj izbranih sestavin ne morejo izničiti negativnih posledic, ki jih nezdrav življenjski slog pušča na ledvicah, jetrih, prebavilih in tudi koži.

»Najboljša očiščevalna strategija vključuje vselej primerno hrano, redno vadbo in tudi prenehanje kajenja,« je za Women's health povedal zdravnik družinske medicine Stephen Dahmer.

Pretiravanje z vodo z namenom razstrupljanja ni najboljša ideja. FOTO: Shutterstock

Pitje vode je rešitev za vse

Nedvomno je voda tista, ki telesu dovaja prepotrebno vlago, spodbuja delovanje ledvic in pospešuje izločanje strupenih snovi iz telesa. Vendar pretiravanje z njo z namenom razstrupljanja ni primerno.

»Če v razmeroma kratkem času zaužijemo pretirane količine tekočine, se telo lahko odzove s simptomi, kot so glavobol, utrujenost in tudi bruhanje. Potrebe organizma po tekočini so sicer individualne, a več kot dva litra je za večino preveč,« je opozorila prehranska strokovnjakinja Connie Diekman.

Z znojenjem se izdatno čisti telo

Res je, da se nekaj strupenih snovi izloči tudi z znojenjem, vendar je znoj sestavljen večinoma iz vode in delež toksinov, ki z njim zapustijo telo, je zanemarljiv, je povedal Stephen Dahmer in dodal:

»Osnovno razstrupljanje se zgodi na stranišču, ne pa v savni.«