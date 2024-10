Najboljša in najslabša živila za zdrava pljuča

Zdrava in uravnotežena hrana je ključna za zdravje vseh organov, torej tudi pljuč. Ta bodo v času, ki je pred nami in ki ne skopari z virusnimi ter bakterijskimi okužbami dihal posebej na udaru, zato je dobro vedeti, kako pomagati našemu največjemu dihalnimu organu.

Nekaj živil, ki so za pljuča najbolj koristna in na drugi strani nekaj takšnih, ki jim najbolj škodujejo, niza Webmd.

FOTO: Utah778/Gettyimages

Dobro za pljuča: z vlakninami bogata hrana

Kaj imajo skupnega sadje, grah, fižol in solata? Vsi so bogati z vlakninami, kar je izvrstno za pljuča.

Raziskave so pokazale, da so pri osebah, ki uživajo veliko vlaknin, pljučne funkcije boljše kot pri osebah, ki jim teh snovi primanjkuje v prehrani.

FOTO: Bojsha65/Gettyimages

Slabo za pljuča: predelane mesnine

Glede na izsledke različnih raziskav obstaja jasna povezava med uživanjem predelanih mesnin in slabšim delovanjem pljuč.

Znanstveniki verjamejo, da nitriti iz predelanih mesnin v pljučih povzročajo vnetja, ta višajo tveganja za bolezni in ovirajo njihovo delovanje.

Dobra za pljuča: kava

Dobre novice za ljubitelje kave: jutranja skodelica je koristna za pljuča.

Študije so pokazale povezavo med rednim pitjem kave in zdravjem pljuč. Najbrž zaradi kofeina, ki deluje protivnetno, ter antioksidantov polifenolov, ki prav tako blažijo, ali preprečujejo vnetja v telesu.

Vendar pozor: količina je pomembna, ostanite pri največ štirih skodelicah kave na dan.

Coffe FOTO: Mick Koulavong/gettyimages Getty Images

Slabo za pljuča: preveč alkohola

Prekomerno uživanje alkohola ne škoduje le jetrom, temveč tudi pljučem. V nekaterih alkoholnih pijačah prisotni sulfiti lahko poslabšajo simptome astme, etanol slabo vpliva na pljučne celice.

Osebe, ki uživajo veliko alkohola, so dovzetnejše za pljučna vnetja in druge težave s tem organom. Zmerno uživanje, kot je kozarček vina dnevno, je na drugi strani lahko koristno.

Vendar strokovnjaki opozarjajo, da alkohola, če ga ne uživate, ne začnite piti samo zato, ker je pod določenim pogojem koristen.

Dobro za pljuča: cela žita

Cela žita, kot so rjavi riž in izdelki iz njih, denimo polnozrnat kruh, takšne testenine, ovseni kosmiči in podobno, so do pljuč prijazni.

Ne zgolj, ker so bogati z vlakninami, temveč tudi, ker vsebujejo vitamin E in esencialne maščobne kisline, ki blagodejno vplivajo na zdravje pljuč.

Predelana žita in izdelki iz njih so oropani številnih hranljivih snovi.

FOTO: Marilyna/Gettyimages

Slabo za pljuča: pijače z visokim deležem sladkorja

Sladke gazirane pijače nadomestite z vodo. Tudi zato, ker boste s tem uslugo storili pljučem. Ena od na to temo opravljenih raziskav je pokazala, da je pri odraslih, ki popijejo več kot pet sladkih pijač dnevno, višje tveganje za razvoj bronhitisa, otroci pa pogosteje razvijejo astmo.

Čeprav povezava med temi ni povsem jasna, je očitna in zlasti nevarna za kadilce.

Slabo za pljuča: preveč soli

Malo soli jedem zagotavlja okus in telesu dovaja potrebne minerale.

Vendar preveč soli, količina, ki presega pet gramov na dan, ne škoduje le srcu, temveč tudi pljučem, saj med drugim lahko okrepi simptome astme.

Dobro za pljuča: mlečni izdelki

Nekatere raziskave so pokazale, da lahko uživanje mleka in mlečnih izdelkov: jogurta, kefirja sira, niža tveganje za pljučnega raka. Vsi namreč delujejo protivnetno.

A treba je vedeti, da za osebe z astmo, bronhitisom ali vnetjem pljuč, mleko ni priporočljivo, saj okrepi simptome bolezni.

Dobro za pljuča: jagodičevje

Rdeče ali modro, jagodičevje vsebuje veliko vlaknin, vitaminov, mineralov in antioksidantov. Pigmenti v njih imajo močno protivnetno moč in varujejo pljuča pred staranjem.

V eni od na to temo opravljenih raziskav se je pokazalo, da je bil pri starejših moških, ki so na dan zaužili vsaj dve skodelici borovnic, znatno manjši upad pljučne kapacitete in drugih funkciji tega organa kot pri tistih, ki jagodičevja niso jedli.

Jagodičevje FOTO: Tshum/gettyimages Getty Images

Dobro za pljuča: paradižniki

Paradižniki so bogat vir likopena, antioksidanta, ki je tesno povezan z zdravjem pljuč. Uživanje paradižnika, soka iz njega ali omak, blaži vnetja dihalnih poti pri osebah z astmo in niža umrljivost med osebami s kronično obstruktivno pljučno boleznijo (KOPB).

Likopen je prav tako povezan z nižjim upadom pljučnih funkcij, ki so posledica staranja, koristni učinki tega so še izrazitejše pri kadilcih.