Nadležna žuželka, ki se lahko naseli v vaš dom. Kako odpraviti to nadlogo?

Biologi ji pravijo Lepisma saccharina, ostali jo poznamo kot srebrno ribico. Ljudsko ime si je prislužila zaradi srebrnkastih luskic, ki prekrivajo njeno telo, in zvijanju telesa pri hoji. Čeprav ne zraste več kot 15 mm, ste jo najverjetneje že opazili. Srebrna ribica namreč pogosto najde zavetje v naših domovih.

V idealnih pogojih izleže več tisoč jajčec

Še posebej ji prija vlažna klima, tako da se zadržuje v kopalnicah in kleteh, kjer se skriva v razpokah v stenah ali pod ploščicami. Če imate v stanovanju vlago, imete morda tudi srebrne ribice. V idealnih pogojih lahko samica v štirih letih izleže več tisoč jajčec.

Srebrna ribica je nenasitna

Ščetinorepka ne prenaša bolezni in človeku ni nevarna. Lahko pa povzroči manjšo materialno škodo, saj je nenasitna. Hrani se z ogljikovimi hidrati, kar pomeni, da je na njenem jedilniku praktično vse: dlake, papir, zavese, moka… Pred njo niso varni niti odmrli predstavniki njene vrste.

Srebrne ribice ne boste opazili podnevi, saj oživi šele ponoči, ko se loti vsega, kar ji pride pred usta. Če prižgete luč in opazite četico srebrnkastih žuželk, ki bežijo na vse strani, je čas za ukrepanje.

Kako odpraviti nadlogo?

Pred nadlogo se najlažje zavarujemo tako, da v hiši skrbimo za red in čistočo. Odprte škatle kosmičev in testenin, ki ležijo v shrambi, so lahek plen srebrne ribice. Nič manj pomembno ni, da odpravimo vlago v stanovanju. Poleg prezračevanja pridejo v poštev tudi naprave za razvlaževanje zrake.

Če ste preskočili preventivo, bo potrebno nadlogo pregnati. Poskusite z mešanico kisa in vode in jo razpršite po mestih, kjer se zadržujejo žuželke. Ribico lahko ujamete tudi v past. Prerežite krompir na pol in ga pustite čez noč na tleh. Ko boste tam našli nadležne žuželke, ki zajtrkujejo, jih poberite in odstranite.