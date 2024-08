Morsko vodo speremo

Koža poleti potrebuje drugačno nego kot pozimi zaradi različnih okoljskih razmer in vplivov nanjo. S prilagoditvijo nege jo lahko učinkovito zaščitimo pred škodljivimi vplivi in ohranimo zdrav in mladosten videz vse leto.

Najpomembnejša je seveda zaščita pred soncem. »Vedno uporabljajte sončno kremo z zaščitnim faktorjem (SPF) najmanj 30. Nanesite jo 20 minut pred izpostavitvijo soncu in ponovno vsaki dve uri ali po plavanju, potenju. Nosite lahka, dolga oblačila, klobuke s širokim robom in sončna očala z UV-zaščito. Izogibajte se soncu med 10. in 16. uro, ko so UV-žarki najmočnejši,« priporoča Yana Targonskaya, dr. med., specialistka dermatovenerologije iz Medicinskega centra Barsos. Samo uporaba sončne kreme ni dovolj za celovito nego kože.

Specialistka dermatovenerologije iz Medicinskega centra Barsos dr. Yana Targonskaya poudarja, da je pomembna tudi hidracija. FOTO: osebni arhiv

Hidrirana od znotraj

Ne samo zunanja, pomembna je tudi notranja nega. »Poleti se več potimo, zato je pomembno, da pijete veliko vode, da ohranite kožo hidrirano od znotraj,« poudarja zdravnica. Kaj pa kreme? »Uporabljajte lahke, nemastne vlažilne kreme, ki vsebujejo sestavine, kot so hialuronska kislina, aloe vera ali glicerol,« svetuje.

Poleti velja uporabljati blaga čistilna sredstva, ki ne odstranijo naravnih olj s kože. »Izogibajte se agresivnim milom in čistilom, ki jo lahko izsušijo. Redno, enkrat ali dvakrat na teden, naredite nežen piling kože, da odstranite odmrle kožne celice in omogočite boljšo absorpcijo vlažilnih sredstev,« pravi.

Sol izsuši kožo Kaj pa morska voda, s katero se prav tako srečujemo poleti? Dr. Targonskaya pravi, da jo je priporočljivo čim prej sprati. »Morska voda vsebuje sol, ki lahko izsuši kožo, če ostane na njej predolgo. Sol lahko odstrani naravna olja, kar vodi do suhe kože in draženja. Dolgotrajna izpostavljenost soli in mineralom v morski vodi lahko povzroči srbenje, rdečico ali izpuščaje, še posebno če imate občutljivo kožo. Morska voda lahko vsebuje bakterije, alge in druge mikroorganizme. Spiranje s svežo vodo pomaga odstraniti morebitne patogene in zmanjša tveganje za okužbe. Sončna krema lahko postane manj učinkovita, če se na njej nabere sol. Spiranje pomaga ohraniti zaščito kože pred UV-žarki,« navaja.

Po sončenju kožo, ki je razdražena ali pordela, pomirite z gelom z aloe vero. Nanesite nanjo vlažilno kremo ali losjon za telo, da obnovite vlago. Pomembno je tudi, kaj imate na krožniku. »Jejte hrano, bogato z antioksidanti (npr. sadje, zelenjava, oreščki), ki pomagajo zaščititi kožo pred poškodbami zaradi sonca. Prepričajte se, da vaša prehrana vsebuje dovolj vitaminov C in E, ki sta pomembna za zdravje kože,« izpostavlja strokovnjakinja.

Soncu se izogibajmo med 10. in 16. uro. FOTO: Ridofranz/Getty Images

Problematični predeli, kot so ustnice ali stopala, zahtevajo posebno nego. Zdravnica svetuje uporabo balzama za ustnice z zaščitnim faktorjem, da preprečite izsušitev in razpokanje ustnic. Priporoča redno odstranjevanje trde kože in uporabo vlažilne kreme za stopala. Poleti se lahko pogosto tuširate z mlačno vodo, da ohladite telo in kožo. Izogibajte se vroči vodi, ki jo lahko dodatno izsuši. »S tem celovitim pristopom k poletni negi boste zagotovili, da bo vaša koža ostala zdrava, hidrirana in zaščitena pred škodljivimi vplivi sonca in vročine,« poudarja.