Mobilni telefoni ne povzročajo raka

Povezave med uporabo mobilnih telefonov in povečanim tveganjem za raka na možganih ni, kaže najizčrpnejši pregled vodilnih svetovnih znanstvenih študij doslej. Analizo so raziskovalci iz 10 držav izvedli po naročilu Svetovne zdravstvene organizacije (WHO).

Raziskovalci so proučili več kot 5000 študij z vsega sveta.

Pokazala je, da se kljub velikemu porastu uporabe brezžične tehnologije pojavnost raka na možganih ni sorazmerno povečala. To velja tako za ljudi, ki imajo dolge telefonske pogovore, kot tiste, ki mobilne telefone uporabljajo že več kot desetletje, poroča tiskovna agencija Reuters.

Sistematični pregled študij je potekal pod vodstvom avstralske vladne agencije za varstvo pred sevanji in jedrsko varnost Arpansa. Proučili so več kot 5000 študij in med njimi izbrali znanstveno najbolj stroge. V končno analizo so vključili 63 študij z vsega sveta, objavljenih med letoma 1994 in 2022. Gre za »najobsežnejši pregled doslej«, je povedal glavni avtor Ken Karipidis, pomočnik direktorja za ocenjevanje vplivov na zdravje v agenciji Arpansa in izredni profesor na fakulteti za javno zdravje in preventivno medicino na univerzi v Melbournu. Kot je dejal, njihove ugotovitve potrjuje dejstvo, da je število možganskih tumorjev ostalo nespremenjeno, čeprav se je uporaba mobilnih telefonov izjemno povečala.

Soavtor študije Mark Elwood, profesor za epidemiologijo raka na univerzi v novozelandskem Aucklandu, je povedal, da so ocenjevali učinke radiofrekvenčnega elektromagnetnega sevanja, ki ga oddajajo mobilni telefoni, televizijski sprejemniki, otroške varuške in radarji, in da nobeno od glavnih proučevanih vprašanj ni pokazalo povečanega tveganja. Osredotočili so se na raka možganov pri odraslih in otrocih, raka hipofize in žleze slinavke ter levkemijo, pa tudi na tveganja, povezana z uporabo mobilnih telefonov, baznimi postajami ali oddajniki ter poklicno izpostavljenostjo omenjenim sevanjem.

Osredotočili so se na raka možganov pri odraslih in otrocih, raka hipofize in žleze slinavke ter levkemijo. FOTO: Gorodenkoff/Getty Images

Svetovna zdravstvena organizacija in drugi mednarodni zdravstveni organi so že prej ugotavljali, da ni dokazov o škodljivih učinkih sevanja mobilnih telefonov na zdravje, vendar so ob tem pozvali k nadaljnjim raziskavam. Mednarodna agencija za raziskave raka (IARC) omenjeno sevanje trenutno uvršča v kategorijo »verjetno rakotvorno« oziroma v razred 2B, ki se uporablja, kadar IARC ne more izključiti morebitne povezave z rakom. Svetovalna skupina agencije je že pozvala k čimprejšnji ponovni oceni kategorizacije, saj je bila zadnja izvedena leta 2011. WHO bo svojo oceno objavila v prvi četrtini prihodnjega leta.