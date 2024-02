Menopavza na delovnem mestu: kako obvladati simptome?

Ko ob menopavzi dokončno preneha primarna funkcija jajčnikov, ko ženska izgubi menstruacijo in reprodukcijske sposobnosti, se večina začne spopadati s hormonskim neravnovesjem. Prav to pa je glavni krivec za pojav klimakteričnih težav – vročinskih oblivov, nočnega potenja, sprememb razpoloženja, suhe nožnice, težav s spanjem, povečanja telesne teže (razporeditev maščobnih oblog okoli trebuha) in tveganja za srčno-žilne bolezni, osteoporozo …

Najprej v ginekološko ambulanto

Te spremembe ženske občutijo zelo različno, a kot je pokazala obsežna raziskava, se z njimi ubada med 50 in 70 odstotkov slovenskih žensk. Poleg tega se večina s tem izzivom sooča na delovnem mestu, ob dodatnih stresnih obremenitvah, ki le še povečujejo težavnost in občutljivost tega obdobja. »Ženske različno doživljajo spremembe. Za nekatere je to normalen proces staranja, dozorevanje in obdobje modrosti. Za nekatere je to obdobje celo dobrodošlo, saj odpadejo skrbi s kontracepcijo, krvavitvami in bolečimi menstruacijami. Druge ga doživljajo kot slovo od mladosti in je lahko zanje psihična travma. Poslabša se lahko samopodoba. Poleg tega je to običajno čas, ko nas otroci ne potrebujejo več in se odselijo od doma, pogosteje razpadajo tudi partnerske zveze, zato so velikokrat prisotne še duševne težave,« izkušnje s pacientkami opisuje dr. Irena Tonin, specialistka ginekologije in porodništva.

Menopavza je za nekatere posameznice zelo težko obdobje. FOTO: Shutterstock

Tako se v tem obdobju pogosto spoprijemajo tudi s čustveno labilnostjo, nespečnostjo, motnjami pozornosti in koncentracije, spomina, s tesnobnostjo in depresijo. Toninova opaža, da ženske ne vedo, na koga naj se obrnejo za nasvet: »Osebno menim, da je prva izbira ginekolog. Nemalokrat namreč opazimo, da ženske najprej obiščejo splošnega zdravnika, nato pa pridejo v ginekološko ambulanto že z antidepresivi. Sama bi jim najprej svetovala vsaj poskusno obdobje treh mesecev zdravljenja s hormonsko terapijo. Če težave ne izzvenijo, pa je seveda smiselno vključiti tudi druge oblike pomoči.«

Izzivi na delovnem mestu

Kot je lani pokazala raziskava klinike Mayo, ameriškega neprofitnega medicinskega centra, je 13 odstotkov žensk poročalo o vsaj enem neugodnem dogodku na delovnem mestu zaradi simptomov menopavze, 11 odstotkov jih je zaradi težav potrebovalo bolniški stalež. Raziskovalci so v ugotovitvah med drugim zapisali, da »zapletenost ženskih izkušenj z menopavzo še povečuje to, da gre za tabu, zlasti na delovnem mestu«.

Pogovor z nadrejenim

Ker je tako, posameznice nerade razkrijejo svoje simptome menopavze svojim sodelavcem in nadrejenim na delovnem mestu. Vseeno bi bil, zlasti v primeru hujših težav, smiseln pogovor z nadrejenim, morebitna prilagoditev delovnih pogojev ali druge spremembe, ki bi lahko pomagale tako pri obvladovanju simptomov kot doseganju boljše delovne učinkovitosti.

Tehnike obvladovanja stresa

Tehnike sproščanja, kot so dihalne vaje, meditacija ali joga, lahko pomagajo obvladovati stres, ki ga povzročijo simptomi menopavze. To je še zlasti koristno za izboljšanje koncentracije in spomina.

Prilagojeno delovno okolje

Pri vročinskih oblivih je priporočljivo skrbno izbrati pravo garderobo in prilagoditi temperaturo v delovnem okolju. Pomagajo tudi odmori, zdrava prehrana in primerna hidracija. Stanje lahko dodatno slabšata kava in začinjena hrana.

Digitalne rešitve za menopavzo Spremljanje simptomov menopavze vam lahko olajšajo tudi nekatere mobilne aplikacije, kot sta denimo Elda health in Balance. Z beleženjem simptomov vam lahko aplikacija pomaga razumeti spremembe, ki jih povzroča menopavza, obvladovati stres in telesno težo ter vas spodbuja k zdravim življenjskim navadam.

Besedilo je bilo objavljeno v oglasni prilogi Aktivni & zdravi.