Medeni tedni ne trajajo večno, treba je znati živeti v rutini

Vzponi in padci so sestavni deli odnosa, a včasih so krize tako globoke in boleče, da se človek vpraša, ali res ne obstaja lažji način, kako jih prebroditi. Obstaja, pa ne samo en.

Razlog

Ob izbruhu krize je najlažje okriviti partnerja, a pri tem bi morali temeljito izprašati tudi sebe, česa nam v resnici primanjkuje, da se počutimo slabo. Velikokrat so naše težave tiste, ki izzovejo, poglobijo ali podaljšajo težavno obdobje v odnosu, saj nismo opustili starih vzorcev in zacelili ran, ki se vedno znova odpirajo. Ko najdemo točko bolečine ali nezadovoljstva, jo lahko začnemo zdraviti.

Hvaležnost

Včasih ali celo zelo pogosto jemljemo partnerja za najbolj samoumevno osebo v življenju in se sploh ne zavedamo, da se lahko v trenutku vse spremeni. Dobro je, da se v kriznih obdobjih ne ukvarjamo samo z negativnimi vidiki partnerskega življenja, ampak se spomnimo in smo hvaležni tudi za vse, kar je lepega in dobrega.

Ne trajajo večno

Nekateri ljudje se težko privadijo na to, da medeni tedni ne trajajo večno, ampak postanejo dnevi rutina. Vendar se tudi v tej monotoniji dva lahko najdeta in ohranjata svoj mali raj, če ga znata negovati. Včasih nekatere rože uspevajo lepše, nekatere se ne obdržijo, a vrt je negovan in predstavlja romantično zavetje za oba.

Zanimanje

Ko nam ne gre v odnosu, se običajno osredotočimo nase in nemalokrat pozabimo na partnerja. A pogosto je rešitev tudi v tem, da pokažemo zanimanje za partnerja, za njegove težave, za njegove konjičke ali stvari, ki ga veselijo, da se spet počuti zaželenega. Ko pokažemo, da nas nekdo zanima, pa ne le površno, sporočamo, da nam niti malo ni vseeno, kaj se dogaja z njim, včasih pa nas lahko takšno vedenje še bolj zbliža in poveže.