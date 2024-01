Leče kombinirajte z očali

Oči so med najobčutljivejšimi deli telesa, zimski mraz z nizko stopnjo vlažnosti in suh zrak v ogrevanih prostorih pa jih še dodatno dražita in marsikomu povzročata nevšečnosti. Na udaru so tudi uporabniki kontaktnih leč, ki morajo svojemu pripomočku za vid v tem času nameniti nekaj več pozornosti, nekaterim pa izsušenost povzroča tako hude težave, da leč sploh ne morejo nositi.

Izbira prave kontaktne leče je izredno pomemben dejavnik, saj se lahko nelagodje ob nošenju v zimskem obdobju še stopnjuje. Leče, ki nam tudi sicer nagajajo z zamegljenim vidom in draženjem, so vsekakor neprimerne, zato se čim prej posvetujemo z zdravnikom o drugih možnostih. Če so naše oči le občasno suhe, nadlogo odpravljamo z umetnimi solzami oziroma kapljicami za vlaženje. Uporabljamo jih po potrebi in tako dopolnjujemo naravno solzenje.

Oči so pozimi izpostavljene številnim neugodnim vplivom. FOTO: Aleksandra Levkovskaya, Getty Images

Vlažilnik zraka postavimo v tisti prostor, v katerem preživimo največ časa.

Predvsem občutljivi naj bodo pozorni na izbiro izdelka; ta naj bo brez konzervansov in dodatkov, ki bi lahko spodbujali draženje. Posebne kapljice za oči nam lahko predpiše tudi oftalmolog, ob vztrajnih težavah pa obiščemo zdravnika, da preprečimo morebitno vnetje.

Vlažimo zrak

Očem lahko pomagamo tudi tako, da jim vsaj občasno prizanesemo z lečami – to pomeni, da kakšen dan raje nosimo očala, obvezno pa leče odstranjujemo pred spanjem. Očem tako pomagamo obnoviti zaloge kisika, zato si takšen premor privoščimo kar se da pogosto. Varujemo jih s sončnimi očali z ustrezno UV-zaščito, sploh med smučarskimi podvigi in ob zadrževanju na večji nadmorski višini jih redno uporabljamo.

Skrbimo za ustrezno nego, vsaj občasno namesto leč nosimo očala. FOTO: Everydayplus, Getty Images

Med vožnjo z avtomobilom ogrevalni sistem preusmerimo proč od obraza.

Med vožnjo z avtomobilom si ogrevalni sistem preusmerimo proč od obraza, v zaprtih prostorih pa ne posedamo v neposredni bližini radiatorjev, kaminov in klimatskih naprav. Če je mogoče, uporabljamo vlažilnik zraka; postavimo ga v tisti prostor, v katerem preživimo največ časa, in ohranjamo stopnjo vlažnosti pri približno 40 odstotkih.

Omejimo si čas pred zasloni; med delom si čim večkrat privoščimo premor, oči navlažimo s kapljicami in ne pozabimo na redno mežikanje. Izsušenost preprečujemo tudi z zadostnim pitjem tekočine, ob težavah pa si lahko čez veke položimo mokre obkladke. Ne pozabimo na zadosten počitek; med spanjem se oči regenerirajo, po potrebi si zagotovimo tudi krajši popoldanski dremež. Ob vseh napotkih pa ne pozabimo na osnovno pravilo: ustrezna nega z uporabo kakovostne tekočine za čiščenje in shranjevanje.