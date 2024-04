Križ boli zaradi sedenja, tveganje predstavlja tudi debelost

Večina ljudi trpi zaradi nespecifične bolečine v križu, ki je običajno topa, pekoča in se povečuje pri gibanju. Mišice okoli hrbtenice so napete, gibljivost pa je omejena. Vzrok za tovrstno bolečino ni vedno znan, vendar ena izmed teorij izhaja iz evolucijske perspektive, ki poudarja neprilagojenost sodobnega življenja zgradbi človeškega telesa. Dolgotrajno sedenje in premalo telesne aktivnosti lahko povzročita mišično neravnovesje, kar vodi v bolečino v križu.

Bolečine v križu so lahko specifične ali nespecifične, pri čemer so druge pogostejše. Med specifične sodijo denimo bolečine zaradi hernije ali drugih ugotovljivih zdravstvenih težav

Redno gibanje bo preprečilo ponovitev. FOTO: Ridofranz/Getty Images

Akutne bolečine lahko trajajo več tednov, celo mesecev. FOTO: Kitzcorner/Getty Images

V večini primerov ostaja vzrok za bolečino neznan.

Zdravljenje lahko vključuje fizioterapijo. FOTO: Flareimages/Getty Images

Pri več kot 85 odstotkih bolnikov, ki obiščejo zdravnika zaradi bolečin v križu, se ne ve, zakaj so se te pojavile. Pri večini minejo v nekaj tednih. Manj kot 10 odstotkov bolnikov ima resen in specifičen vzrok zanje, kot so zlom vretenca, okvara živčne korenine ali zožanje hrbteničnega kanala. Manj kot odstotek bolnikov s tovrstno bolečino se sooča s hujšim obolenjem, ki izvira tudi izven hrbtenice, kot so metastatski rak ali okužbe.

Primerna drža

Zdravljenje običajno vključuje počitek, hlajenje ali gretje obolelega predela in zdravila proti bolečinam. Aktivno življenje lahko pospeši okrevanje. Druge možnosti zdravljenja vključujejo fizioterapijo, masažo, injekcije in v nekaterih primerih kirurški poseg.

Koliko časa bo trajala bolečina, je odvisno od vzroka zanjo. Večina ljudi okreva v nekaj tednih do nekaj mesecih in nima dolgoročnih težav, vendar se lahko pri nekaterih razvije kronična bolečina. Večje tveganje za razvoj kronične bolečine, ki traja več kot 12 tednov, imajo starejši ljudje, saj so lahko vzrok starostne spremembe, kot je obraba medvretenčnih ploščic. Drugi vzroki so lahko prevelika telesna teža in slaba telesna drža pri delu ali dvigovanju težkih bremen, pomanjkanje telesne aktivnosti in oslabljene mišice, ki ne zagotavljajo ustrezne podpore hrbtenici, pa tudi stres in tesnoba. Tveganje za bolečine v križu predstavlja tudi debelost.

Preprečimo jih z nekaterimi ukrepi. Pomagajo redna vadba, pravilna telesna drža, pravilno nošenje bremen in izogibanje dolgotrajnemu sedenju.