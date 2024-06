Krčne žile ne marajo sonca

Same sicer ne ogrožajo življenja, lahko pa povzročijo nelagodje in ob neukrepanju neželene zaplete. Krčne žile, razširjene in izstopajoče vene v podkožju, ki nastanejo zaradi popuščanja žilnih zaklopk ali žilnih sten, poleti povzročajo še večje težave, zato je pravočasna preventiva nujna.

Vene kri, bogato z ogljikovim dioksidom, prenašajo nazaj do srca. Ležijo med mišicami in se ob napetosti mišice stisnejo ter potisnejo kri proti srcu. Imajo venske zaklopke, ki preprečujejo, da bi kri zaradi gravitacije odtekala nazaj proti nogam. Zaklopke pa se velikokrat okvarijo in nastanejo lahko krčne žile, modrikaste, nabrekle, vijugaste in pajkaste vene, vidne s prostim očesom, tik pod kožo.

Če so vene oslabljene, se zaradi višje zunanje temperature preveč razširijo in kri v njih dodatno zastaja. FOTO: Dr_microbe/Getty Images

Gibanje je nujno

Težava je bolj razširjena med ženskami, doleti pa tudi moške. Najpogostejša je med ljudmi, ki zaradi poklica veliko sedijo ali stojijo, pojavnost se povečuje s starostjo. V poletnih mesecih oziroma ob visokih temperaturah so vene še bolj obremenjene, in kdor ima težave s krčnimi žilami, bo v prihodnjih mesecih velikokrat občutil težke in boleče noge. Če so vene oslabljene, se zaradi višje zunanje temperature preveč razširijo, kri v njih dodatno zastaja in težave so neizogibne.

Do ven ni nič kaj prijazna niti neposredna izpostavljenost soncu, ki vpliva na okvaro žilnih sten. Za tiste, ki jim nagajajo krčne žile, so zato ob vročih dneh priporočljivi zadrževanje v senci, uporaba sončnega faktorja in lahka ter ohlapna oblačila.

Ženske imajo pogosteje težave.

Krčne žile je seveda najbolje preprečevati, in sicer z redno telesno dejavnostjo, najboljši so hoja, kolesarjenje in plavanje. Gibanje pripomore k temu, da krepimo mišice, ki potem lažje potiskajo kri po venah v nogah proti srcu. S telesno dejavnostjo ohranjamo tudi zdravo telesno težo, ki je prav tako dejavnik tveganja za nastanek krčnih žil. Med pretežno stoječim ali sedečim delom večkrat zamenjamo položaj in se sprehodimo ter razgibamo.

Visoke pete odpadejo! FOTO: Ildar Abulkhanov/Getty Images

Noge si lahko hladimo oziroma prhamo z mrzlo vodo, in sicer s krožnimi gibi od stopal proti vrhu, zvečer, ko ležemo v posteljo, noge dvignemo visoko v zrak in jih tam zadržimo za nekaj časa, potem pa jih položimo na dvignjeno podlago. Obutev naj bo udobna in ustrezno velika, čevlji z visoko peto in ozko konico niso priporočljivi. Pijemo dovolj tekočine, najbolje vodo in nesladkani čaj, uživamo veliko vlaknin. Ob težavah se posvetujemo glede uporabe kompresijskih nogavic, v lekarnah so na voljo tudi sredstva za samozdravljenje.