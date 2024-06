Kožo pripravimo na depilacijo

Temperature so znova poletne, oblačila pa spet lahkotna in razkrivajo več gole kože. Mnogim, za katere depilacija ni del redne kozmetične nege preostale mesece v letu, to prinaša dodatne obveznosti. Odstranjevanje dlačic je sicer rutinsko opravilo, a so napake, ki lahko povzročijo zadrego in nelagodje, kar pogoste.

Najpogostejša metoda je britje: postopek je tudi zelo enostaven, in če skrbimo, da se ne porežemo, uporabljamo pa vedno svojo in čisto britvico, razloga za skrb ni. Razen tega, da bodo dlačice kar hitro znova zrasle in bo treba postopek ponoviti. Zato mnogi prisegajo na tehnike z daljšim učinkovanjem, denimo odstranjevanje s smolo.

Po posegu ne pozabimo na primerno nego. FOTO: Ryanking999, Getty Images

Neizkušeni naj postopek raje prepustijo strokovnjakom v kozmetičnem salonu, kjer bodo izbrali primerno smolo, jo pogreli na ustrezno temperaturo in natančno razmazali v smeri rasti dlak, nato pa jih prekrili s platnenim trakom in tega v nasprotni smeri rasti dlak hitro potegnili. Koža bo gladka in brez dlačic do meseca dni, zato je ta metoda, čeprav za hip boleča, izjemno priljubljena.

Občutljivi pri depilacijski kremi tvegajo draženje in alergijske reakcije.

Za obraz: pinceta

Srednja pot je depilacija s kremo: kakovostne izdelke lahko kupimo v številnih prodajalnah, uporaba pa je enostavna. Kremo z lopatico nanesemo na kožo, pustimo delovati, kolikor je predpisano, in temeljito speremo z mlačno vodo. V učinku gladke kože bomo uživali več dni, a pozor, strokovnjaki opozarjajo, da občutljivi tvegajo draženje in alergijske reakcije, zato se pred uporabo dodobra poučimo o sestavinah izdelka in pravilni rabi! Strokovnjaki odsvetujejo rabo na obrazu, tam dlačice raje odstranimo s pinceto. Kot dolgotrajna rešitev je vse bolj priljubljena laserska tehnologija, ki jo izvajajo usposobljeni strokovnjaki.

Najpogostejša metoda je britje. FOTO: Sofia Zhuravets, Getty Images

Britje je treba pogosto ponavljati.

Ne glede na metodo in del telesa velja upoštevati nekaj zakonitosti odstranjevanja dlačic. Nekaj dni prej se izogibamo soncu, solariju in savni. Koža naj bo suha in ne prepotena. Na dan depilacije ali britja ne uporabljamo mastnih kozmetičnih sredstev. Po depilaciji pazduhe ne uporabljajmo dezodoranta, ki vsebuje alkohol, najbolje je uporabiti puder za otroško ritko, prizadeto kožo drugod po telesu pa negujemo tudi z oljnimi izvlečki kamilice ali šentjanževke.