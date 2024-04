Ko nam manjka vitaminov moramo narediti to

Strokovnjaki poudarjajo, da so prehranski dodatki z izjemo vitamina D pri ljudeh, ki uživajo uravnoteženo mešano prehrano, nepotrebni. Dodatke, če so ti zares potrebni, bo predpisal zdravnik, mi pa potencialno pomanjkanje posameznega vitamina preprečujemo s prehrano.

Pomanjkanje vitaminov se kaže z različnimi simptomi, odvisno, za kateri vitamin gre. Kadar opazimo, da imamo krhke lase in nohte, gre lahko za pomanjkanje biotina oziroma vitamina B7. To je pogosto po dolgotrajni uporabi antibiotikov in nekaterih zdravil. Živila, bogata z biotinom, so jajca, meso, ribe, mlečni izdelki, oreščki, semena, špinača, brokoli, cvetača, kvas, polnozrnata žita in banane.

Če jeste zdravo, vam vitaminov ne bo primanjkovalo. FOTO: Halfpoint/Getty Images

Razjede ali razpoke v kotih ust so lahko deloma povezane z nezadostnim vnosom nekaterih vitaminov ali mineralov. Afte so pogosto posledica pomanjkanja železa ali vitaminov B – tiamina (vitamina B1), riboflavina (vitamina B2), piridoksina (vitamina B6). Živila, bogata z železom, vključujejo perutnino, meso, ribe, stročnice, temno listnato zelenjavo, oreščke. Dobri viri tiamina, riboflavina in piridoksina so polnozrnata žita, perutnina, ribe, jajca, mlečni izdelki, meso, stročnice, zelena zelenjava, škrobnata zelenjava, oreščki in semena.

Sindrom nemirnih nog

Vitamin C ima pomembno vlogo pri celjenju ran in imunosti, deluje celo kot antioksidant in pomaga preprečevati poškodbe celic. Pomanjkanje vitamina C je redko pri posameznikih, ki uživajo dovolj svežega sadja in zelenjave. Dolgotrajno uživanje zelo malo vitamina C v prehrani lahko povzroči simptome pomanjkanja, vključno s krvavenjem dlesni in izgubo zob. Priporočen dnevni vnos vitamina C za odraslega človeka je 80 mg, kar je enostavno doseči z običajno pestro in uravnoteženo prehrano, zapišejo strokovnjaki na spletni strani prehrana.si, nacionalnem portalu o hrani in prehrani. In še: »Kot primer – takšno količino vitamina C v telo vnesete že, če čez dan zaužijete 4 jagode (48 g) in 2 cvetova kuhane cvetače (108 g).«

Pri prhljaju pomagata B2 in B6.

Seboroični dermatitis in prhljaj sta del iste skupine kožnih bolezni, ki prizadenejo območja vašega telesa, ki proizvajajo maščobo. Eden od dejavnikov, ki ju lahko povzroča, je prehrana, revna s hranili. Pomembno vlogo lahko igrajo nizke ravni riboflavina (vitamin B2) in piridoksina (vitamin B6). Oboje najdemo v perutnini, mesu, ribah, jajcih, mlečnih izdelkih, ovsu, oreščkih in zelenjavi.

Sindrom nemirnih nog je stanje, ki povzroča neprijetne občutke v nogah pa tudi neustavljivo željo po njihovem premikanju. Vzroki za bolezen niso znani, obstaja pa povezava med simptomi in ravnijo železa v krvi. Poleg živil, bogatih z železom, uživajte sadje in zelenjavo, bogato z vitaminom C, saj tako povečate absorpcijo železa v telo.