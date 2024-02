Kardiolog: to so štiri napake, ki lahko pozimi pripeljejo do kapi

Nizke temperature namreč obremenijo telo, ker prisilijo srce k močnejšemu delu, da ogreje telo. Povišan srčni utrip pozimi lahko v skrajnih primerih povzroči resne zaplete, vključno s srčnim infarktom. Kardiolog Abhijit Borse je opozoril na napake, ki lahko povečajo tveganje za težave s srcem v zimski sezoni.

1. Neprimerna oblačila

Pozimi moramo ohranimo svoje telo toplo. Če tega ne storimo, bo naše srce pod večjim pritiskom, da bo črpalo več krvi, da nas bo ogrelo. Nošenje toplih oblačil, pokrival, volnenih rokavic in slojev bo zmanjšalo to tveganje, saj sloji pomagajo ohranjati toploto in nas grejejo.

2. Prekomerna aktivnost

Biti aktiven je pomembno, kljub temu pa je treba imeti pravo mero. Preveč povišan srčni utrip, krvni tlak poveča tveganje za srčni napad. Ključno je, da si med aktivnostjo vzamete odmor in pustite, da si srce in telo opomoreta, da se ne preobremenite.

3. Dehidracija

Pozimi zaradi nizkih temperatur pogosto ne pijemo dovolj vode in težko opazimo simptome dehidracije v telesu. Hidracija je še pomembnejša za tiste s srčnimi težavami. Ko smo dehidrirani, to dodatno obremeni srce, poveča srčni utrip in tveganje za bolezni, je pojasnil Borse za The Health Site.

4. Prekomerno uživanje alkohola

Alkohol nam lahko pomaga pri ogrevanju v mrzlih zimskih mesecih, pravi kardiolog. Svetuje pa, da ga pijemo zmerno, saj lahko prekomerno uživanje poveča tveganje za bolezni srca. Ko je temperatura nizka, vodi do zoženja krvnih žil. To lahko v kombinaciji s čezmernim uživanjem alkohola povzroči možgansko ali srčno kap.