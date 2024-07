Kako si zagotoviti dovolj železa

Osebe z blago ali počasneje napredujočo slabokrvnostjo pogosto ne zaznajo simptomov, ki bi jih lahko povezali s pomanjkanjem tega za telo nujno potrebnega minerala. Eden od njih je stalna utrujenost.

Težave zaradi premalo železa v krvi se lahko pojavijo v vseh življenjskih obdobjih in lahko prizadenejo skoraj vsakogar, najpogosteje pa tarejo ženske v rodni dobi.

Proti slabokrvnosti veliko lahko storimo tudi sami.

Vnos z živili

Poleg prehranskih dopolnil na jedilnik dodajmo živila, ki vsebujejo obilo železa. To so meso in mesni izdelki, jetra, stročnice, polnozrnata žita, morska hrana, zelena zelenjava, oreščki in posušeno sadje, med njimi suhe slive.

Veliko ga je tudi v temni čokoladi in kakavu. Poleg tega si privoščimo več hrane, ki vsebuje vitamin C. Izogibajmo se mleku, kofeinu, preveč vlakninam in antacidom.

Priporočeni dnevni odmerek železa lahko vnesemo v telo s skodelico kuhane špinače (180 g), skodelico ovsenih kosmičev (30 g) ali zrezkom (približno 150 g). Naj postane uživanje železa železna navada.

Najbolje je železo telesu dovajati s hrano. FOTO: Shutterstock

Kdaj k zdravniku?

Pri hujši anemiji se vsakič pojavijo splošni simptomi, ki izhajajo iz motenj v delovanju srca in ožilja, osrednjega živčevja, mišičja, spremembe v delovanju prebavil ali spolnih organov.

Med simptomi, povezanimi s srcem in ožiljem, so oteženo dihanje, bolečine v prsnem košu in mečih, ki nastajajo pri hoji, ter neopredeljeno zbadanje v prsnem košu ali »razbijanje srca«.

Med simptomi osrednjega živčevja in mišičja se pojavijo glavoboli, vrtoglavice, šumenje v ušesih, zaspanost. Mnogim nagajata tudi hitra utrudljivost in slaba koncentracija. Tisti s simptomi prebavil navajajo neješčnost, siljenje k bruhanju, težave z vetrovi in motnje odvajanja. Moten je tudi menstrualni cikel.

Pri hujših simptomih pomanjkanja železa je treba k zdravniku. FOTO: Gettyimages

Pri naštetih težavah ne odlašajmo z obiskom pri osebnem zdravniku, saj je železo za organizem nujno potreben mineral. Sodeluje pri prenosu kisika do tkiv in tudi presnovi nekaterih hranil, kot so aminokisline, maščobe, alkohol, vitamin A in drugi.

Brez železa ne moremo tvoriti hemoglobina (Hg), beljakovine v rdečih krvnih celicah, ki veže kisik in ga iz pljuč raznaša po telesu.