Več imamo slabe kot dobre krvi - 11 dejstev o slabi krvi

Stavek: »Nekaj sem/bom vzel za dobro kri,« je pogost. O spregledanih zdravstvenih problemih, ki so posledica teh dogodkov, je težko razpravljati.

Talibansko razmišljanje samooklicanih poznavalcev jih ne bo razumelo, počutili se bodo ogrožene in še bolj bodo tiščali v svojo smer in škodo »strank«. Ker oni vedo!

In nikoli ne bodo razumeli, da z vsakim pregledom krvi sprejemamo odločitev za zdravje posameznika – ki je neizmerno veliko več kot izvid krvi!

Dejstva o slabi krvi

1. Anemija ali »slaba kri« je medicinsko stanje, ki kaže na slabo prehransko stanje ali slabo zdravje (tudi bolezen) posameznika.

2. Anemija je pomemben zdravstveni problem skoraj četrtine svetovnega prebivalstva.

3. Anemija je dinamično medicinsko stanje, nanj vplivajo številni dejavniki, največkrat se pojavi pri ogroženih populacijskih skupinah: podhranjeni, majhni otroci, nosečnice, starejši, kronični bolniki.

4. Skoraj 50 % k anemiji v zaostalih delih sveta pripomore podhranjenost in še posebej pomanjkanje železa.

5. Po ameriških podatkih je vzrok za približno tretjino anemij pri prebivalcih ZDA pomanjkanje železa, vitamina B12 in folne kisline.

6. Baker ima pomembno vlogo pri prenosu železa iz prebavil (črevesje) in njegovem sproščanju v sistemski krvni obtok.

7. V telesu zdravega odraslega človeka je okoli 3–5 g železa. 60 odstotkov ga je v hemoglobinu, 15 v mioglobinu v mišicah, preostali delež železa je v jetrih, retikuloendotelnem sistemu in vezan na plazemski transferin.

8. Večjo biološko dostopnost ima hem oblika železa (sestavni del proteinov, udeleženih pri prenosu kisika – hemoglobina in mioglobina) in ga najdemo v hrani živalskega izvora, to železo se absorbira v dvanajstniku, jejunumu in minimalno v debelem črevesju. Biološka dostop­nost ali delež absorbcije je 15–35 %.

9. Biološka dostopnost nehem oblik je 2–20 %. Ta oblika železa se absorbira predvsem v dvanajstniku.

10. Uživanje železovih pripravkov pogosto povzroča neželene učinke na prebavilih, kot so driska ali zaprtje, pa tudi napihnjenost, slabost in bruhanje. V tem primeru svetujemo, da se odmerek razpolovi in zaužije dvakrat na dan ali pa se poje skupaj s hrano. Zdi se, da hrana, ki vsebuje beljakovine, izboljša absorbcijo železa.

11. Kljub temu da že leta trdimo, da naj se železo zaužije skupaj z virom vitamina C, nekatere raziskave kažejo, da to ni nujno najbolje. Zdi se, da sočasno zaužitje vitamina A izboljša absorbcijo železa.