Kako shujšati brez diete

Nasprotno. Zlasti drastične diete zdravju na dolgi prej škodijo, kot koristijo, a na srečo se je kilogramov mogoče znebiti tudi brez njih. Ob odločitvi je pomembna motivacija za izboljšan življenjski slog.

Razen zelenjave, si posamične skupine živil privoščimo enkrat na dan

Kako spremeniti vzorec prehranjevanja? Če si za zajtrk denimo omislimo kruh, pri drugih obrokih jejmo druge, polnozrnate ogljikove hidrate, denimo rjavi riž ali kvinojo.

Če pred telesno aktivnostjo zaloge energije obogatimo s kikirikijevim maslom, se v preostanku dneva izogibajmo oreščkom.

»Če bomo določeno vrsto živila omejili na en dnevni obrok, bomo druge avtomatično obogatili z bolj zdravimi živili in obenem telesu brez pretiranega odrekanja zagotovili vse potrebne snovi,« meni prehranska strokovnjakinja Rania Batayneh.

Povečajmo vnos zelenjave

V eni od raziskav, o kateri so poročali v časopisu European Journal of Nutrition, se je pokazalo, da ljudje, ki na teden pojedo štiri obroke zelenjave, hitreje in lažje hujšajo kot tisti, ki zelenjave ne jedo, čeprav zaužijejo enako število kalorij.

Moč zelenjave strokovnjaki pripisujejo velikemu deležu vlaknin in antioksidantov, ki v telesu preprečujejo vnetja, saj so ta povezana tudi s previsoko telesno težo.

Privoščimo si ravno prav spanca

Nekje od sedem do osem ur naj bi spali na noč. Dokazano je namreč, da pomanjkanje spanca spremeni ravnovesje hormonov, ki vplivajo na občutke sitosti in lakote, hkrati pa prekratke noči spodbujajo željo po nezdravih prigrizkih.

Vendar telesni teži v prid ne govori niti preveč spanja, saj to prav tako poveča tveganje za debelost.

Pomembna je tudi prava količina spanca. FOTO: Liudmila Chernetska/Gettyimages

Poskrbimo za primerno hidracijo

Ne samo da redno pitje dovolj tekočine, denimo vode ali zeliščnih čajev brez sladkorja, preprečuje prenajedanje, skrbi tudi za zdravo prebavo in dobro delujočo presnovo, redna hidratacija prav tako preprečuje kopičenje tekočine v telesu in s tem napihnjenost, opozarja osebna trenerka Kyle Brown, ki sodeluje s številnimi zvezdnicami in jim pomaga blesteti na rdečih preprogah.

Njeno priporočilo se glasi: liter vode na vsakih petindvajset kilogramov telesne teže.

Stop predelani hrani in pretiravanju s soljo

Zastajanje odvečne tekočine v telesu prepreči tudi zmerno uživanje soli, izpostavlja Kyle Brown: »Telo za dobro delovanje potrebuje sol, vendar kadar je te preveč, negativno vpliva na zdravje in telesno težo.

Pozorni bodimo na to, da je veliko soli v predelani in vnaprej pripravljeni hrani, zato se ji raje dosledno izogibajmo, če je le mogoče, si obroke pripravljajmo sami in ne presegajmo priporočenega dnevnega vnosa soli, ki znaša pet gramov.«

Vsak dan 20 minut intervalne vadbe

Tako kot k vitki postavi pripomore primerna uravnotežena in raznovrstna hrana, je pomembna tudi redna telesna aktivnost. Največji učinek zagotavlja intervalna vadba za moč, med katero se menja intenziteta vaj, krepijo mišice, s tem pa pospeši presnova.

»Če si zanjo vsak dan vzamemo 20 minut, ne bomo okrepili le mišic, temveč si bomo zagotovili tudi vitkejšo postavo,« je prepričan osebni trener Taylor Gainor.

Brez gibanja ne bo šlo. FOTO: Maryviolet/Gettyimages

Omejimo vnos praznih kalorij

S kalorijami bogata in s hranljivimi snovmi skopa hrana je še en sovražnik zdravja in vitke postave. Denimo enostavni ogljikovi hidrati res hitro nasitijo, vendar se po njih kmalu pojavi lakota, saj telo energijo iz njih hitro porabi in zahrepeni po novi.

Bolje jih je zato nadomestiti s polnovrednimi živili, torej beljakovinami, vlakninami, vitamini in minerali iz mleka, mlečnih izdelkov, nemastnega mesa, polnozrnatih žit in podobno, iz katerih se energija v telesu sprošča počasi, zato dolgo vzdržujejo sitost, varujejo pred prenajedanjem ter telesu dovajajo vse potrebne snovi.

Oreščki na krožniku

Na državni univerzi v Pensilvaniji so dokazali, da je z uživanjem peščice mandljev mogoče v šestih tednih zmanjšati količino maščobe na trebuhu.

Oreščki, v zmernih količinah, so zavezniki vitke postave. FOTO: Rosshelen/Gettyimages

Res je, da so tamkajšnji strokovnjaki pod drobnogled vzeli le učinke mandljev, a tudi drugi lupinasti plodovi so povezani z boljšim zdravjem in lažjim nadzorovanjem telesne teže, saj vsebujejo vlaknine, zdrave maščobe in beljakovine, zato nas za dolgo nasitijo in se z njimi ne prenajedamo.