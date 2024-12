Metabolizem ali presnova je sistem zapletenih, za vzdrževanje življenja nujnih procesov, s katerimi organizem porablja in tvori energijo. Gre za pretvorbo hrane in pijače v energijo, ki jo telo potrebuje za opravljanje osnovnih življenjskih funkcij,« navaja Ana Stepančič, mag. diet. iz Centra za krepitev zdravja Zdravstvenega doma Ljubljana. Tudi geni igrajo pomembno vlogo pri določanju metabolizma. Metabolizem vključuje dva glavna procesa: katabolizem, ki razgrajuje snovi in sprošča energijo, in anabolizem, ki porabi energijo za gradnjo telesnih struktur, kot so mišice in kosti. Pogosto za ...