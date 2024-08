Izhodite jezo. Pomaga lahko tudi čiščenje kopalnice ali sesanje

Nič nenavadnega ni, da se včasih razjezimo. Ko se to zgodi, po navadi ne pomaga, da si dopovedujemo, da se moramo umiriti. Vseeno pa moramo najti način, da znova vzpostavimo notranje ravnovesje in znižamo čustveno napetost, pravi Arlene K. Unger, ameriška psihoterapevtka in avtorica duhovnih knjig.

Kognitivno-vedenjska terapija nas uči, da lahko s telesom obvladamo svoja čustva in jih sprostimo na bolj zdrav način. Vaja nam bo prišla prav, ko nas pograbi jeza in nas lahko napelje k dejanjem, ki bi jih utegnili obžalovati. Ko se v nas nabira jeza, se tako odpravimo na hiter sprehod ali tek. Če si lahko izberemo kak lep kraj, toliko bolje. Lotimo se fizičnega dela, na primer vrtnarjenja ali sekanja drv. Celo čiščenje kopalnice ali sesanje nam lahko pomaga, da sprostimo nakopičeno jezo. Zaplešimo. Zavrtimo si živahno glasbo in se prepustimo ritmu. Bodimo ustvarjalni. Risanje, slikanje in barvanje zmanjšajo stres in so zdrav način za utišanje jeze.