Kaj bi storili, če bi bil to vaš zadnji dan? Premislek o sreči in željah

Novo leto se prebuja. In z njim novi začetki. Nove želje in pričakovanja. Novi seznami, zaobljube o vsem, kar si želimo in česar si ne želimo. Iz katerih naj bi nastali plani, ki bi vodili v akcijo. A vemo, da se to zelo redko uresniči. Da pogosto ostanemo s seznamom, ki prinese razočaranje. Bridko spoznanje, da spet nismo veliko odkljukali. Uresničili.

Pazi, kaj si želiš, kajne?

S seznami stvari, ki jih želimo doseči, spremeniti oziroma doživeti, je problem prav na vsakem koraku. Najprej s tem, kaj si sploh zares želimo. Napredovanje v službi se seveda sliši dobro. Vendar si res želimo pritiska večje odgovornosti? Tudi delavnik bo v primeru napredovanja daljši, se res izplača? Pazi, kaj si želiš, kajne?

Zraven nas običajno spremlja še dvom o tem, ali smo svoje želje sploh sposobni realizirati. Želimo si shujšati za deset kilogramov, toda, ali je to sploh možno? Lani nam ni uspelo, le zakaj bi nam letos? Če svojo namero vpišemo na seznam, nam tesnoba ob misli, da nam spet ne bo uspelo, pobere vso energijo, ki bi jo lahko vložili v korake do cilja.

Preverjanje vrednosti naših ciljev

Če ne uresničimo točk s seznama, smo seveda razočarani. Nekateri so razočarani tudi, če jim je uspelo odkljukati vse razen ene, drugi znajo biti bolj prizanesljivi do sebe in svoje šibke volje. Obstaja morda kdo, ki je odkljukal vse točke s svojega seznama? In kako bi se tak človek počutil? Verjetno niti takrat ne dobro. Kajti prav te točke so dostikrat edine, ki dajejo smisel našemu obstoju. Sem, ker si želim.

In kaj je tisto, česar si zares želimo? Na prazničnih voščilnicah največkrat piše »zdravja in sreče«. Naš vpliv na zdravje je zelo omejen, kaj pa bi nas lahko vodilo do večje sreče? So to stvari s seznama?

Ob iskanju odgovora na terapijah pogosto zastavim malce drugačno vprašanje: »Če bi zagotovo vedeli, da bo čez leto dni konec sveta, kako bi preživeli teh zadnjih 365 dni?« Ne boste verjeli, skoraj vsi odgovori so podobni. In ne, nihče ne reče, da bi šel na dieto, se trudil za napredovanje v službi ali kupil nov avto.

Ne omenjajo torej stvari, ki jih zelo pogosto uvrščajo na seznam novoletnih zaobljub. In verjetno ravno to razreši uganko njihove neuresničenosti. Kaj torej želimo? Predvsem dve stvari. Skoraj vsi bi se več družili. Ne nujno vedno z družino, ampak predvsem s tistimi, ki jih spravljajo najmanj ob živce. In vsi bi si želeli doživeti več.

Novih izkušenj, vsega tistega, česar še niso poskusili. Ker jih je preveč strah, ker za to nimajo zadosti denarja ali časa. Potovati, skočiti s padalom, iti na Triglav. Ali pa bi si želeli ponovno doživeti oziroma bolj pogosto doživljati prijetne stvari. Speči tisti zavitek, ki nas spominja na otroštvo. Se peljati s kolesom po hribu navzdol, spet in spet. Obiskati kraj prvega zmenka. Se igrati človek, ne jezi se. Z jezo, kot v starih časih.

Vsem torej želim, da bi leto, ki se začenja, preživeli tako, kot da ga bo kmalu konec. Da bi se družili. Tako v živo kot včasih. Ter da bi doživljali. Tako polno, kot da bi bilo zadnjič.