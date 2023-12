Poglejte svoj jezik, lahko razkriva zdravstvene težave

Pokaži mi jezik in povem ti, kakšnega zdravja si. Spremembe na njem so lahko nenevarne, lahko pa opozarjajo na morebitne težave, bolezni – barva, oblika in debelost jezika lahko razkrivajo znake sladkorne bolezni, težave z jetri, cirkulacijo in prebavo, tudi težave s krvjo in srcem, zato si ga občasno pokažimo in podrobno poglejmo v ogledalu.

Zdrav je brez svetlih ali temnih madežev, ves svetlo rdeč, kar kaže na normalen dotok krvi. Rumena obloga, ki lahko prekriva celoten jezik ali pa le delčke, je lahko znak odmrlih celic ali pa posledica zaužite hrane, ki se nabira na drobnih izboklinah, papilah, te dajejo jeziku grobo strukturo, njihovo površino pa prekrivajo okušalne brbončice. Posledica tega je tudi slab zadah.

Jezik je lahko rumen denimo zaradi uživanja kurkume ali buče, tudi kajenja, dehidracije, preveč popite kave in slabe oralne higiene. Če se debela rumena plast nabira na sredini jezika, je to znak stagnacije v prebavnem sistemu, primanjkuje vam koristnih bakterij; če je obloga na sredini in zadnji strani jezika, bodite pozorni na debelo črevo. Jejte več vlaknin in pro- ter prebiotikov, popijte dovolj tekočine, najboljša je voda.

Bele obloge kažejo na glivične okužbe, stanje je pogosto povezano z jemanjem antibiotikov.

Rumen jezik lahko kaže tudi na sladkorno bolezen, v slini je več sladkorja, kar spodbuja rast bakterij na jeziku. Znaki diabetesa so nenehna žeja, pogostejše mokrenje, zamegljen vid. Rumen jezik je lahko tudi znak težav z jetri, zlasti ob pojavu zlatenice.

Gube in razpoke kažejo na staranje

Gube in razpoke na jeziku pomenijo, da se starate, niso nujno nevarne, se pa lahko pojavi problem v kombinaciji s slabo ustno higieno: v tem primeru lahko občutite bolečino, tudi pekočo. Razpoka na sredini jezika lahko kaže na težave z želodcem in neurejeno prebavo.

Belo obložen jezik lahko kaže na glivične okužbe, stanje je pogosto povezano z jemanjem antibiotikov, tudi slabim imunskim sistemom; geografski, torej tak, ki ima bele in rdeče predele, pa na oslabljen imunski sistem, pomanjkanje cinka.

Jezik v barvi jagode lahko pomeni pomanjkanje vitaminov. Izrazito rdeč jezik je lahko znak covida-19. V raziskavi, ki so jo lani opravili v Ukrajini, so proučevali fotografije jezikov 135 pacientov s covidom in ugotovili, da je jezik temno rdeč v kar 99 odstotkih primerov ljudi s težjim potekom bolezni.

Rahlo rdeč in ukrivljen lahko opozarja na možgansko kap, je pokazala raziskava iz Tajvana.

Siva obloga je lahko posledica slabe ustne higiene, kar povzroča tudi slab zadah. Odrecite se kajenju, kavi in skrbite za redno in dosledno čiščenje zob in tudi jezika.