Informacije o metabolizmu, ki jih je dobro poznati

Metabolizem vključuje anabolizem in katabolizem. Anabolizem je proces, pri katerem se gradijo molekule in celice iz manjših enot, denimo ko telo gradi beljakovine iz aminokislin. Pri katabolizmu se molekule razgrajujejo na manjše enote, ob tem pa se sprošča energija. Primer katabolizma je razgradnja ogljikovih hidratov v telesu.

Vpliv na telesno težo

Metabolizem ima ključno vlogo pri uravnavanju telesne teže, pri čemer sta pomembna bazalni metabolizem (BM) in termični učinek hrane (TEH). Bazalni metabolizem je minimalna količina energije, ki jo telo potrebuje za vzdrževanje osnovnih funkcij v mirovanju. Ljudje z višjim BM lažje ohranjajo zdravo telesno težo.

Ekstremne diete delujejo na težo obratno od želenega.

BM se razlikuje od človeka do človeka; izračun nam pove, koliko energije porabi nekdo v mirovanju. Ženska povprečne višine na dan porabi okoli 1400 kcal, moški povprečne višine pa 1700 kcal. Višji ko je naš BM, več hrane lahko pojemo, ne da bi se zredili. Osnovno hitrost presnove določajo geni, deloma pa lahko k boljši presnovi prispevamo tudi sami. Pomembno vpliva starost – metabolizem postaja počasnejši po 40. letu.

Treba je piti dovolj vode. FOTO: Yaroslav Olieinikov/Getty Images

TEH je energija, porabljena za prebavo, absorpcijo, transport in shranjevanje hranil iz hrane. Telo za presnovo porabi različno količino energije, odvisno od tega, kaj imamo na krožniku. Presnova beljakovin in ogljikovih hidratov nam vzame do 30 odstotkov energije, presnova maščob pa le okoli štiri odstotke.

Za boljši metabolizem

Metabolizem lahko spodbudimo s primernim življenjskim slogom, denimo telesno aktivnostjo. Najboljše rezultate prinaša kombinacija kardiovaskularnih vaj in vaj za moč, saj mišice pospešujejo kurjenje kalorij. Pomembno je tudi uživanje uravnotežene prehrane s poudarkom na beljakovinah, kompleksnih ogljikovih hidratih in zdravih maščobah.

Postenje da ali ne? Metabolizem se po treh dneh postenja upočasni. Kljub temu ga strokovnjaki priporočajo, saj ima številne druge koristi za zdravje.

Na metabolizem slabo vpliva pomanjkanje spanca, zato si ga le privoščite, če bi radi shujšali. Seveda ne gre brez primerne hidracije; pitje dovolj vode podpira procese presnove in ohranja optimalno delovanje telesa. Ekstremne diete lahko upočasnijo metabolizem, zato je bolje, če se osredotočite na dolgoročne spremembe v prehrani.