Imate radi sveče? Previdno z močnimi dišavami

Ko je govor o onesnaženosti zraka, imamo pogosto v mislih zrak, ki ga dihamo na prostem. V mestih, kjer med drugim ne manjka izpušnih plinov, je ta poln onesnaževal. A kot ugotavljajo strokovnjaki, ni nič boljši za štirimi stenami. V resnici so, vsaj tako kažejo podatki ameriške agencije za varstvo okolja (EPA), ravni onesnaževal zraka v zaprtih prostorih običajno za več kot trikrat višje kot na prostem. Pozno jeseni in pozimi zna biti to še kako problematično, saj takrat manj pogosto zračimo stanovanja.

Viri onesnaževanja v zaprtih prostorih so med drugim lahko kuhanje, ogrevanje in odišavljena čistila. Pa tudi izdelki, s katerimi odišavimo bivalne ali delovne prostore, kot so sveče, difuzorji, razpršila za prostore, geli, kroglice in drugi izdelki.

V času veselega decembra so še kako priljubljene dišeče sveče, saj z njimi pričaramo romantično in praznično vzdušje. Pri uporabi pa je dobro biti zmeren, saj nas sicer lahko doletijo določene zdravstvene težave.

Dobra rešitev je lahko sveča iz čistega čebeljega voska. FOTO: Irina Bort/Getty images

Redno prezračevanje

Leta 2019 objavljena študija, ki so jo opravili v ZDA, Združenem kraljestvu, Avstraliji in na Švedskem, je pokazala, da je kar 32,2 odstotka proučevanih posameznikov poročalo o občutljivosti za dišave. In da so pri njih lahko te dišave dejavnik tveganja za astmo in glavobole.

Strokovnjaki pravijo, da to ne pomeni, da se je treba dišečim svečkam v celoti odpovedati ali že kupljene kar zavreči, priporočljiva pa je zmerna uporaba. Ena ali dve, ne pa cel kup, še posebno če gre za manjši prostor, naj gorijo le kratek čas. Ena od rešitev je tudi izbira sveč brez dišav ali tistih iz čistega čebeljega voska.

Če začutimo glavobol, jih upihnimo. FOTO: Damir Khabirov/Getty images

Skrbeti je treba tudi za redno prezračevanje prostora. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) sicer pravijo, da pozimi, ko so zunaj povečane ravni onesnaženosti zraka z delci, ni ravno priporočljivo zračiti stanovanj: »Bivalne prostore (doma) učinkovito prezračujemo, ko je onesnaženost zraka v dnevu najnižja. Prostore, kjer je več ljudi (npr. šole, uradi), zaradi omejevanja širjenja akutnih okužb dihal učinkovito prezračujemo čim večkrat.«

Večkrat prezračimo stanovanje. FOTO: Madhourse/Getty images

Prav tako ob večji onesnaženosti zraka na prostem v zaprtih prostorih ne kadimo in ne prižigamo sveč. Če pa imamo vgrajen prezračevalni sistem, v njem, kot še dodajajo na NIJZ, uporabljajmo za delce visoko učinkovite HEPA filtre.​