Igor Cesar, osebni trener in motivator: Dobra vadba je …

Med drugim so to tudi njemu ljuba BAZA športa ter Koseški bajer in Rovinj.

Moje jutro se začne …

Ob 4. uri.

Moja družina ...

Je moja varnost.

Treningi, ki jih naredim …

Me napolnijo z energijo.

Dušo mi napolni …

Čas z Ivo.

Trenutek, ki mi je spremenil življenje …

Ko sem spoznal svojo ženo.

Kraj, ki mi največ pomeni, je …

Moj dom.

Nazadnje sem Stožice obiskal …

Ko je tam igral Ronaldo.

Pesem, ki jo v avtu pojem na glas …

Od višine se zvrti, Ko si na tleh.

Kraj, ki ga največkrat obiščem …

Rovinj.

BAZA športa v Ljubljani …

Je moj tretji dom.

Nekoč bi rad odšel …

Na ironmana.

Šport mi pomeni …

Zdravje.

Rad se družim z ljudmi, ki …

Jih imam rad.

Dobra vadba je …

Tista, ki te napolni in ne izčrpa.

V prihodnjem življenju bom …

Bizon.

Nazadnje sem izjemno glasno navijal …

Za nogometno reprezentanco.

Moj brat Boštjan (Cesar, nekdanji kapetan slovenske nogometne reprezentance, op. p.) ...

Je zame vzor vsem športnikom.

Spet bi še enkrat …

Izbral študij na fakulteti za šport.

Pred poletjem nameravam …

Glasno navijati na hčerinem prvem tekmovanju.

Rad obišče Rovinj. FOTO: Shutterstock

Najraje skuham …

Kavo za ženo.

Sem in tja rad grešim …

S sladico iz rženega kruha, namazanega z bivoljim in mandljevim maslom, mamino marmelado in kostanjevim medom.

Te dni veliko razmišljam …

O počitnicah.

Hrana za dušo …

Sprehod v naravi.

Največ sem se v življenju naučil …

Od staršev.

V življenju ne bi mogel brez …

Družine.

Pomlad imam rad, ker …

Se dan daljša.

Nikoli ne bi …

Namenoma prizadel človeka.

Moj življenjski moto …

Sam si svoje sreče kovač.