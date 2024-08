Ideja za počitniško aktivnost: ob ribolovu se čas ustavi

Minilo je že več kot 30 let od takrat, ko sem mami vzel steklen kozarec za kumare, nanj privezal vrvico in vanj položil košček kruha ter se odpravil na svoj prvi ribolov v domač pekrski potok. Ko je tudi oče prepoznal mojo ljubezen do rib in narave, sem dobil svojo prvo polagalko – ribiško palico, eno tistih, ki so verjetno najprimernejše za mlade ribiče začetnike.

Odtlej sem na domačih ribnikih čakal na kapitalne krape, na rekah iskal klene, mrene in podusti, se kdaj podal tudi na morski ribolov, ribolov roparic na umetne vabe ali pa na muharjenje. Vsaka tehnika in vsaka voda je zgodba zase. Ob ribnikih imaš čas za odmor in razmislek, ob rekah, kot je Soča, pa pogosto ostaneš brez besed: opazuješ naravo, brodiš po vodi, pozabiš, da si prehodil kar nekaj kilometrov, ker si ob tem neizmerno užival.

Mnogi ne razumejo, kako lahko ribiči ves dan sedimo ob vodi, gledamo v plovec in čakamo ribo. A ribolov je mnogo več kot samo to – je umiritev in stik z naravo, vedno neki nov izziv, ki od posameznika zahteva spretnost, potrpljenje in vztrajnost. Navsezadnje pa je ribolov tudi druženje in sklepanje novih prijateljstev.

Kako začeti?

Ko si ribič začetnik kupuje ribiško opremo, naj se fokusira na kvaliteto in ne na kvantiteto. Sam se vedno držim načela, da nimam toliko denarja, da bi kupoval poceni! Če dvakrat kupiš slabo ribiško palico, boš plačal več, kot če kupiš eno kakovostno in jo lahko uporabljaš leta in leta.

Takoj za opremo je obvezno omeniti ribiške dovolilnice, ki jih je nujno treba priskrbeti pred vsakim ribolovom. Danes, ko imamo že vse na spletu, je nakup dovolilnic preprost, potrebnih je le nekaj klikov. Poleg dovoljenja za ribolov boste na dovolilnici dobili tudi vse informacije o tem, kaj je na določenem vodnem območju dovoljeno in kaj prepovedano.

Predlagam vam tudi, da se odpravite do ene od mnogih ribiških družin v Sloveniji in se včlanite vanjo. Prvo leto boste kot ribič pripravnik imeli svojega mentorja, ki vas bo vodil in vam pomagal pri vsem, kar bo za vas novega, tudi pri končnem izpitu, ki ga morate opraviti, da bi postali ribič »z vsemi pravicami in odgovornostmi«.

Za začetek na bližnji ribnik

Obstaja seveda več vrst ribolova, a vsakemu začetniku bi najprej predlagal, da se ribolova loti na čim bolj enostaven način, po možnosti na kakšnem manjšem ribniku. Ribiška palica, kolesce, najlon, vabe, mreža za zajemanje ulovljenih rib in odpenjalna blazina. Na koncu najlona pa še plovček. To je osnova, ki jo bo vsak obvladal.

In ko mladi ribič enkrat spozna, kako se ribe gibljejo poleti in kako pozimi, kakšne vabe jim ustrezajo ob različnih temperaturah vode in podobno, se lahko začne preizkušanje drugih tehnik ribolova – vsaka je po svoje posebna in zanimiva.

Slovenija je biser

Pri nas se največ ribičev ukvarja z ribolovom krapovcev (s plovčkanjem ali na talni način), priljubljen je ribolov plenilk oz. roparic s tehniko vijačenja. Možnosti za to je mnogo: Šmartinsko, Slivniško in Trojiško jezero, gramoznica Hoče, reke Drava, Sava in Mura. To so le nekatere od številnih lokacij, ki jih domači ribiči redno obiskujejo v želji, da bi ujeli kapitalnega krapa, soma, ščuko, mreno, platnico in še katero drugo ribo.

In potem je tukaj muharjenje – ta način ribolova je s turističnega vidika za Slovenijo izjemnega pomena, saj k nam privablja ribiče z vseh koncev sveta, ki preživijo ure in dneve na Soči, Savi Bohinjki, Savinji, Radovni, Idrijci in drugih rekah, v želji, da bi ujeli postrv, lipana, sulca ali katero drugo prekrasno ribo.

Naj omenim še dve zelo zanimivi lokaciji v Sloveniji, ki ju le redki povezujejo z ribolovom – to sta Bled in Ljubljana. V Blejskem jezeru plavajo ogromne ribe, ki so zanimive ribičem z vseh koncev sveta. Dovolilnice za ribolov tam vsako leto razprodajo kot vroče žemljice. In enako je z Ljubljanico, v kateri se skrivajo mnoge rečne pošasti oz. ščuke, a tega se zavedajo le redki, ki prečkajo Tromostovje.

Slovenija je res biser za ribolov! Včasih se je kar težko odločiti, kam bi se odpravil »namakat vabo«.

Ribolov kot telesna aktivnost

Je ribolov šport ali le hobi, se sprašujejo mnogi. Še vedno si marsikdo to dejavnost predstavlja kot posedanje ob vodi s pivom v roki. Totalen dolgčas!

Nedavno sem prebral, da v ZDA obstaja že kar nekaj programov zdravljenja psiholoških težav, v katerih je del rehabilitacije tudi tehnika ribolova – muharjenje, saj naj bi blagodejno vplivalo na mnoge obremenitve, ki nam jih prinaša sodobni način življenja.

A če se odločite obiskati kakšen manjši ribnik, v katerem je vse polno velikih krapov, lahko ribolov kaj hitro postane fizična aktivnost in odličen trening za vaše roke in še kakšno drugo mišico na telesu. Prav tako je lahko vijačenje ali muharjenje zelo naporno za noge in hkrati odlična vadba za srce. Ob iskanju ribe na različnih mestih boste v enem ribolovnem dnevu prehodili precej kilometrov ob in v vodi. Ker je tako zanimivo in narava tako čudovita, ribiči povsem pozabimo na telesne napore in kar gremo in gremo ... Na koncu ugotovimo, da se ribolova lahko loti vsak, le pravi pristop in znanje sta potrebna.

Pa ne le to: ribolov je neke vrste meditacija, sproščanje. Ko ob vodi lovimo plen, pozabimo na vse težave v življenju. Osredotočeni smo samo na plovec, vabe, sonce, senco, veter, temperaturo vode in mnoge druge dejavnike. Sam pogosto pozabim tudi na lakoto. Vendarle ribolov, miren in sproščujoč, naposled poskrbi še za nekaj razburljivosti, zadovoljstva, adrenalina in zmage – z ribo v roki!

