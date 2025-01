Hrana, ki zmanjša verjetnost za nastanek žolčnih kamnov

Ta zelenkasto rumena tekočina vsebuje žolčne soli, elektrolite, bilirubin, holesterol in druge maščobe ter je ključna za prebavo.

Žolč povečuje topnost holesterola, maščob in vitaminov, kar telesu olajša absorpcijo hranil. Kljub pomembni vlogi lahko žolčnik povzroča zdravstvene težave, najpogosteje zaradi ovir v iztoku žolča. Običajno so vzrok žolčni kamni.

Holesterol v žolču običajno ostane v tekoči obliki. Če žolč postane prenasičen s holesterolom, lahko tvori kamne. Nastanek žolčnih kamnov je pogostejši pri ženskah zaradi vpliva estrogena, ki povečuje količino holesterola v žolču.

Poleg tega na njihovo tvorbo vplivajo še prehrana, bogata z maščobami in holesterolom ter z majhno vsebnostjo vlaknin, čezmerna telesna teža ali hitra izguba teže, starost nad 60 let, zdravila za zniževanje holesterola, ki povečajo njegovo izločanje v žolč, in sladkorna bolezen.

FOTO: Shutterstock

Žolčni kamni

Žolčni kamni pogosto dolgo ne povzročajo simptomov, zlasti če ostanejo v žolčniku. Kadar zamašijo žolčevod, lahko povzročijo bolečine v zgornjem delu trebuha, ki se širijo pod desno lopatico, slabost, občutek polnosti ali napihnjenost po uživanju mastne hrane.

V redkih primerih lahko veliki kamni razžrejo steno žolčnika in povzročijo zaporo črevesja. Čeprav so simptomi, kot so napihnjenost, spahovanje in slabost, pogosto povezani z žolčnimi kamni, so lahko vzrok tudi druge prebavne težave, kot je ulkusna bolezen.

Ko žolčni kamni povzročijo zaporo žolčevoda, so mogoči resni zapleti, kot so vnetje žolčnika, bakterijske okužbe zaradi zastajanja žolča ali v redkih primerih zlatenica.

Bolečina, znana kot žolčna kolika, se običajno pojavi po zaužitju mastne hrane in lahko zahteva takojšnje zdravljenje.

FOTO: Svitlana Hulko/Gettyimages

Za preprečevanje nastanka žolčnih kamnov je priporočljivo uživati prehrano z več vlak­ninami in manj maščobami, vzdrževati zdravo telesno težo in se izogibati hitrim načinom hujšanja.

Prav tako je ob morebitnih težavah z žolčnikom pomemben pravočasen obisk zdravnika. Čeprav žolčnik deluje neopazno, je nepogrešljiv za prebavo.

S skrbjo za zdrav življenjski slog lahko zmanjšamo tveganje za težave in ohranimo delovanje tega pomembnega organa.