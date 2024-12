Decembrske pojedine in zdravje

Pretiravanje s hrano pogosto vodi do napihnjenosti, zgage, bolečine v trebuhu, zaprtja in slabosti. Te težave so povezane s čezmernim izločanjem želodčne kisline, ki draži želodčno sluznico, ter oslabljeno funkcijo požiralnikove mišice zapiralke. Po besedah zdravnice Tine Modrej Zadnikar, dr. med., spec. druž. med., iz ambulante ADM so glavni povzročitelji težav težka, mastna hrana, pretirano uživanje alkohola in stres. V nekaterih primerih se lahko pojavi tudi vnetje žolčnika, zlasti pri ljudeh, ki imajo žolčne kamne, kar povzroči nenadno bolečino, slabost in celo povišano telesno temperaturo.

Zmerna telesna aktivnost čez dan, kot je hoja ali lahka vadba, pospešuje prebavo in pomaga preprečiti kopičenje odvečnih kilogramov.

Vloga želodca pri prebavi

Želodec ima pomembno vlogo v procesu prebave, saj razgrajuje večje molekule hranil v manjše. Želodčni sok, ki ga izloča, vsebuje klorovodikovo kislino, ki omogoča učinkovito prebavo. »Pri zdravi prebavi je ključnega pomena ravnovesje med kislino in zaščitno plastjo želodčne sluznice. Kadar to ravnovesje porušimo – bodisi z mastno hrane, alkoholom bodisi stresom –, se pojavijo težave, kot so zgaga, bolečina v žlički in pekočina v prsnem košu,« pojasni sogovornica.

Pri blagih želodčnih težavah pomagajo tudi sredstva iz babičine lekarne. FOTO: Depositphotos

Kako si pomagati pri težavah?

»Pri prebavnih težavah po težkem obroku ali pretiranem pitju alkohola lahko posežemo po zdravilih brez recepta. Antacidi zmanjšajo kislost v želodcu in hitro ublažijo zgago, vendar delujejo le kratkotrajno. Uporabni so tudi zaviralci protonske črpalke, ki pomagajo vzdrževati višji pH želodčnega soka in s tem zmanjšujejo simptome,« svetuje zdravnica.

Nasveti iz babičine lekarne Proti zgagi in pekočini v prsnem košu: Kamilični, melisin in metin čaj delujejo na želodec pomirjujoče. Pomaga tudi majhna količina sode bikarbone v kozarcu vode, ki nevtralizira kislino. Za pomiritev napihnjenosti: Topla kopel, termofor na trebuhu in čaji iz komarčka in janeža lahko pomagajo sprostiti trebušno votlino in zmanjšati občutek napihnjenosti. Proti zaprtju: Za boljšo prebavo je priporočljivo uživati vlaknine, sveže sadje in veliko tekočine, prav tako koristi zmerna telesna aktivnost, kot je kratek sprehod po obroku. Pomaga tudi svež sadni sok ali blago začinjena hrana. Pri slabosti in želodčnih krčih: Kamilični ali melisin čaj lahko pomirita želodec. Poprova meta je še posebej učinkovita za lajšanje želodčnih krčev, saj sprošča prebavne mišice.

Obvladovanje mačka

Čezmerno uživanje alkohola vodi do simptomov, kot so glavobol, slabost, omotica in utrujenost, znanih pod imenom »maček«. Naša sogovornica svetuje zmernost, saj alkohol ne le dehidrira telo, ampak tudi obremenjuje jetra in osrednji živčni sistem. Stroka priporoča zmerno uživanje alkohola, kar pomeni največ 2 dl vina ali eno pivo na dan za moške in polovico te količine za ženske.

Nasveti proti mačku Hidratacija: Pijte veliko vode ali nesladkanih napitkov. Pomagajo čaji iz ingverja, mete ali regrata, ki blagodejno vplivajo na jetra. Lahka hrana: Ko ste lačni, posezite po lahkih obrokih, kot so juhe, sadje in zelenjava, ki so bogati z vitamini in minerali.

Preprečevanje je boljše kot zdravljenje

Zmernost je ključ do zdravega praznovanja. »Jejte počasi, v manjših količinah, dobro prežvečite hrano in se izognite poznim, težkim večerjam. V obroke vključite polnovredna živila, vlaknine in sveže sadje, kar pomaga pri redni prebavi,« sklene specialistka družinske medicine Tina Modrej Zadnikar, dr. med.