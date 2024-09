Kako so čakre povezane s telesom

Louise Hay, pokojna ameriška zdravilka, gleda na čakre kot na čustvena središča, povezana z določenimi deli telesa in življenjskim položajem. Njena osnovna klasifikacija vam lahko pokaže, s čim so povezane vaše zdravstvene težave.

Prvo središče je povezano s kostmi, krvjo, imunskim sistemom, kožo, sklepi in mišicami. Na ta del telesa vpliva zdravje naše družine in drugih skupin ljudi. Imate težave z alergijami in vnetji? Vprašajte se, kakšna je vaša družina. Ali menite, da imate veliko prijateljev? Se počutite varne v svetu? Drugo središče je povezano z reproduktivnimi organi, kot so maternica, jajčniki, nožnica, prostata, moda, križni predel, kolki in mehur, hormoni. To področje se nanaša na skrbi glede denarja in ljubezni. Ste potrti zaradi kakšnega odnosa? Ste zagrenjeni zaradi spolnega življenja? Ste v stresu zaradi denarja?

Tretje središče predstavlja prebavni trakt

Tretje središče predstavlja prebavni trakt – požiralnik, želodec, jetra, žolčnik, črevo, danka, presnova, trebušna slinavka, ledvice, telesna podoba, teža. Na to področje vplivajo samozavest, delo, dobro počutje. Vprašajte se, kako vam gre v službi. Kakšna je vaša samozavest? Mislite, da ste debeli? Sovražite svoje lase? Se zdite sami sebi privlačni?

Energijski centri morajo biti v ravnovesju. FOTO: Deagreez/Getty Images

Četrto središče so srce, prsi, pljuča. Področje je povezano z zdravjem, negovanjem in partnerskimi odnosi. Težave na tem področju se kažejo kot vnetja sinusov, bronhitis, bolezni pljuč, srca, povišan holesterol, krvni tlak, razbijanje srca in zatrdline v prsih. Vprašajte se, kakšni so vaši odnosi, predvsem z materjo in otroki. Peto središče predstavljajo vrat, ščitnica, zobje, usta, čeljust. Na to področje vplivata naš slog sporazumevanja in zdrava sposobnost izbiranja pravih oz. primernih trenutkov. Blokade se izražajo kot bolečine v vratu, težave s ščitnico, obolenja dlesni in zob, utegnete imeti tudi težave s komunikacijo.

Šesto središče povezano z različnimi stvarmi

Šesto središče je povezano z glavo, očmi, ušesi, možgani, tudi z zaznavanjem, mislimi in umskim zdravjem. Če ni uravnovešeno, ste lahko omotični, se vam vrti, imate suhe oči ... Poglejte, kakšen je vaš pogled na svet in kako se odzivate na spremembe. Sedmo središče se navezuje na smrtno nevarne bolezni ali življenjske dogodke, ki nas spravijo na kolena. Ne gre za samostojno področje fizičnega telesa, saj vpliva na številne njegove dele. Povezano je z duhovnostjo in življenjskim poslanstvom. Kronične oz. smrtno nevarne bolezni nas prisilijo v premislek o svoji poti. Ne čutite več smisla življenja? Kakšno je vaše duhovno življenje?

Ko odkrijete vzrok za težave, lahko spremenite vzorce razmišljanja, drugače pogledate na travme, ki vplivajo na vaše odnose, na področju spolnosti, telesne podobe in svoje identitete v svetu oziroma si z afirmacijami, ki jih lahko oblikujete tudi sami, okrepite samozavest in samospoštovanje.