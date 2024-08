Hipohondrija: tudi prehlad je drama

Za hipohondrijo je značilno stalno spremljanje telesnega počutja in ugotavljanje morebitnih nepravilnosti oziroma težav. Hipohonder ob najmanjšem odstopanju, ki ga opazi, pomisli na hudo bolezen. Strah je lahko tako močan, da poleg psihičnih povzroči tudi fizične težave.

Normalno je, da nas zaskrbi, ko opazimo kako posebnost v telesnem delovanju. Kadar pa smo zaradi določenega simptoma hudo zaskrbljeni več kot dva dni, to ni več nekaj običajnega.

Motnje ne smemo jemati zlahka.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) pravijo, da je lahko včasih znak oziroma eden od znakov hude depresije. Hipohondrija je pogosto predmet šal in se zato lahko komu zdi nepomembna težava, toda osebe, ki trpijo za njo, so lahko v hudi stiski. Hipohonder si bolezni in bolečin ne izmišljuje zato, da bi dobil pozornost, kot menijo nekateri. Prepričani o svojem slabem zdravju obsesivno raziskujejo, prebirajo medicinske članke in iščejo dokaze za svojo bolezen in niti za trenutek ne podvomijo o tem, da jo v resnici imajo. Celo človek, ki ni hipohonder, bo ob branju o bolezenskih znakih nehote ugotovil, da ima simptome še tako nemogoče bolezni (pojav med študijem opažajo celo zdravniki), kaj šele, če o tem prebira nekdo, ki je glede svojega zdravja izrazito negotov. Prav zato strokovnjaki tistim, ki so nagnjeni k hipohondriji, odsvetujejo prebiranje zdravstvenih priročnikov, še bolj pa prebiranje spletnih objav o boleznih. Slednje so pogosto nepreverjene in jih ni napisal zaupanja vreden vir.

Hipohondrija se pogosto pojavi po življenjskem šoku, navadno po bolezni ali smrti koga od bližnjih. Dve tretjini hipohondrov ima hkrati še kako drugo motnjo, na primer depresijo ali panične napade.

Kako veste, da ste hipohonder? Za hipohondrijo najverjetneje trpite, če ste nenehno zaskrbljeni za svoje zdravje, redno opazujete, ali se na telesu pojavljajo znaki bolezni, pogosto sprašujete ljudi, kaj menijo o vašem zdravstvenem stanju, obsesivno spremljate informacije o zdravju na spletu ali v medijih, se izogibate rečem, povezanim s hudimi boleznimi (denimo nočete obiskati bolnika z nenalezljivo boleznijo), ali pa se obnašate, kot bi bili bolni, čeprav niste (si povezujete roko, čeprav je z njo vse v redu).

Anksiozni občutki pri hipohondriji lahko povzročijo telesne simptome, kot so glavobol, pospešen srčni utrip ali bolečine v želodcu. Te znake lahko hipohonder zamenja za znake telesne bolezni. Če je strah pred boleznijo tako hud, da vas ovira pri vsakodnevnih opravilih, je nujno, da obiščete zdravnika, ki vas bo po potrebi napotil k psihiatru.

Obsedeno iskanje zdravstvenih informacij po spletu je eden od znakov hipohondrije. FOTO: Andras_csontos/Getty Images