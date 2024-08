Hibiskus: okrasni grm, ki ga lahko jemo za zdravje (zavira staranje kože in sivenje las)

Na svetu raste preko 200 različnih vrst hibiskusov, ki se med seboj razlikujejo po velikosti, barvah in oblikah cvetov. Kar precej se jih goji v okrasne namene, saj so resnično čudoviti, ko opojno cvetijo.

Med takšnimi je izredno cenjen kitajski hibiskus (Hibiscus rosa sinensis), ki mu pravijo tudi kitajska vrtnica, a ker je občutljiv na nizke temperature, ga boste pri nas našli le kot lončnico.

Vendar niso vsi hibiskusi ljubitelji vročine. Čeprav jih veliko uspeva v tropskem in subtropskem podnebju – med njimi tudi Hibiscus sabdariffa, katerega cvetovi so glavna sestavina čajev – pri nas v naravi uspevata in prezimita navadni oslez (Hibiscus trionum) in vrtni oslez (Hibiscus syriacus).

Slednjega v obliki grmov ali manjših dreves najdete skoraj ob vsaki hiši, saj je priljubljeni okras, le malokdo pa ve, da lahko cvetove in liste tega hibiskusa tudi uživamo in da so celo zdravilni.

Najbolj zdravilni so cvetovi

Če se boste v teh dneh znašli v bližini cvetočega grma vrtnega hibiskusa, si le naberite njegovih cvetnih popkov in cvetov – ti so namreč najbolj bogati z zdravilnimi učinkovinami.