Gotovo ste se že soočili s tem zdravstvenim problemom! Razkrivamo, kako ga lahko preprečite

Mišični krči so nenadni, boleči nehoteni krči mišic, ki se pojavijo nenadoma in se ne sprostijo. Najpogosteje se pojavijo v mišicah na zadnji strani spodnjega dela noge, zadnji strani stegna in sprednji strani stegna. Pogosti so tudi v stopalih, rokah, trebuhu in ob rebrnem loku.

Pojavijo se lahko kadar koli, običajno pa so pogostejši med telesno aktivnostjo ali po njej. Ob krčih po športu je priporočljivo piti tekočino, bogato z elektroliti, kot so športni napitki, mleko, ter uživati živila, kot so jogurt, banane, leča in špinača. Kriva sta lahko tudi nezadostno raztezanje po vadbi in mišična utrujenost.

Pred vadbo se vedno primerno ogrejte, po njej raztegnite. FOTO: Ridofranz/Getty Images

Okolje ali zdravstveno stanje

Lahko so posledica različnih dejavnikov, med katerimi so vroče vreme, dehidracija ter izguba elektrolitov, kot so kalij, magnezij in kalcij. Povzročijo jih nekatera medicinska stanja, na primer kompresija spinalnih živcev, alkoholizem, nosečnost, odpoved ledvic in hipotiroidizem. Pogosto se pojavijo ponoči, kar lahko moti spanec.

Ko se krč pojavi, prenehajte dejavnost, ki ga je sprožila.

Intenzivnost bolečine je različna, od blagega trzanja do močne bolečine, ki lahko traja od nekaj sekund do več minut.

Pogostost mišičnih krčev se povečuje s starostjo, saj se mišična masa z leti zmanjšuje. Športniki, zlasti tisti, ki se pripravljajo na tekmovanja, so jim bolj izpostavljeni zaradi intenzivnih naporov in utrujenosti mišic. Nekatera zdravila, kot so diuretiki in statini, lahko povečajo tveganje zanje.

Masaža in tekočina

Ko se krč pojavi, je priporočljivo, da takoj prenehate dejavnost, ki ga je sprožila. Nežno raztezanje in masaža prizadete mišice ga lahko pomagata sprostiti, olajša ga uporaba toplih ali hladnih obkladkov.

Ob krčih po športu je priporočljivo piti tekočino, bogato z elektroliti, mleko, ter uživati živila, kot so jogurt, banane, leča in špinača.

Uživanje dovolj tekočine je ključnega pomena za preprečevanje krčev. Raztezanje pred in po telesni dejavnosti pomaga podaljšati mišična vlakna, kar zmanjšuje verjetnost za pojav krčev. Pomembno je, da se pred vadbo dobro ogrejete.

Banana in jogurt sta odlični živili po vadbi, saj nadomestita izgubljene elektrolite. FOTO: Dmitrii Ivanov/Getty Images

Čeprav so mišični krči običajno neškodljivi, je priporočljivo obiskati zdravnika, če so hudi, pogosti ali se ne izboljšajo z osnovnimi ukrepi, kot sta raztezanje in uživanje tekočine. Diagnostični postopki, kot so krvni testi, EMG in MRI, lahko pomagajo ugotoviti osnovne vzroke za zanje, kot so težave s cirkulacijo, živci, presnovo, hormoni ali prehrano.