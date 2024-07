Glava boli tudi zaradi dehidracije, to so njeni zgodnji znaki

Ste žejni? Če je odgovor pritrdilen, potem je vsekakor najbolje poseči po kozarcu vode. Ne po alkoholu ali sladkih pijačah. V zadnjih desetletjih se je glede tega, koliko vode na dan popiti, sicer razvila velika debata. Najbolj pogost nasvet je, da je treba na dan spiti vsaj dva litra vode. Strokovnjaki sicer pravijo, da ni nujno tako.

Oziroma da je količina popite vode odvisna predvsem od teže posameznika in pa tudi, koliko vode izgubi zaradi telesne dejavnosti. Na splošno velja, da težji je človek, več vode mora popiti. In pa seveda tudi, da bolj kot se rekreira oziroma poti, več dodatne tekočine mora vnesti v telo.

Ob telesni aktivnosti nikar ne pozabite na tekočino. FOTO: Kieferpix/Getty Images

Če želite natančno vedeti, koliko vode bi morali spiti čez dan, to lahko izračunate. Najprej morate vedeti, koliko tehtate. Število kilogramov nato delite s 30 in dobljeni rezultat vam pove, koliko litrov vode na dan morate spiti. Na primer, če ste težki 60 kilogramov, morate spiti dva litra na dan, če 100 kilogramov, pa 3,3 litra. Kaj pa, če ste fizično aktivni? Takrat morate vnos vode v telo seveda povečati. Zato za vsako uro telesne aktivnosti dodajte še 3,5 decilitra. Torej, če se v fitnesu potite eno uro, težki pa ste 60 kilogramov, na dan spijte dva litra vode plus dodatnih sedem decilitrov.

Največ pove barva urina

Kako zelo pomembno je, da telo redno oskrbujete z vodo, na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) razložijo s tem, da ima voda veliko vlogo pri uravnavanju telesne temperature, preko krvi oskrbuje celice s hranili in kisikom, odplavlja odpadne snovi, nahaja se v prebavnih, sklepnih in drugih telesnih tekočinah, varuje organe in vezivna tkiva. »Telo izgublja vodo preko kože z znojenjem, preko ledvic z urinom, preko pljuč z izdihanim zrakom in preko črevesja z iztrebki. Pri normalni aktivnosti lahko izgubimo z znojenjem do enega litra vode dnevno, medtem ko pri enourni intenzivni vadbi ali pri visoki zunanji temperaturi izgubimo več kot liter vode na uro. Ne podcenjujte izločanja tekočine z znojenjem tudi pri bolezni,« pravijo na NIJZ.

Po barvi urina se orientirajte, ali ste že dehidrirani. FOTO: Kunertus/Gettyimages

Kazalnik pomanjkanja vode v telesu je temno rumen ali rumeno rjav urin. »Zgodnji znaki dehidracije so glavobol, utrujenost, izguba apetita, suha usta, pospešen pulz. Opazimo zmanjšano napetost oziroma prožnost kože ter zmanjšano vlažnost sluznic, vdrte oči,« pojasnjujejo na NIJZ in še, da je subjektivni znak dehidracije žeja: »Okolje, starost, spol vplivajo na mehanizem žeje. Otroci in starejši imajo lahko zmanjšan občutek žeje. O stopnji dehidracije se orientiramo predvsem po količini in barvi urina.«

Pitja vode nikakor ne smemo nadomestiti s pitjem kave, pravega čaja, gaziranih in alkoholnih pijač. Kofein in alkohol namreč delujeta blago diuretično, zato pospešita izločanje vode iz telesa. »Vodo lahko v telo vnašamo neposredno v obliki tekočine: voda, mleko, juha ali posredno kot sestavino hrane: sadje in zelenjava so pretežno iz vode,« med drugim še pravijo na NIJZ.