Informacije, ki jih je o erekciji dobro vedeti

Zdrav življenjski slog, torej veliko gibanja, uživanje uravnotežene in zdrave hrane, izogibanje stresu, cigaretam in alkoholu, je najboljši recept, da bo posameznik brez večjih zdravstvenih težav. Marsikateri moški, še posebno ko se približuje srednjim letom, se bo tako tudi težje kosal z erektilno disfunkcijo oziroma nezmožnostjo nastanka ali ohranjanja erekcije.

Desetina se jih z motnjo erekcije sreča v starosti do 40 let.

V starosti do 40 let se z motnjo erekcije sreča desetina moških, po 40. letu pa je ta številka bistveno višja, največ težav imajo moški, starejši od 60 let. Če se težave stopnjujejo iz meseca v mesec, v ozadju najverjetneje tiči organski vzrok, ta je namreč kriv za 80–90 odstotkov težav z erekcijo. Visok krvni tlak, sladkorna bolezen, srčno-žilne bolezni, visoka raven holesterola v krvi, telesna nedejavnost, debelost, prekomerno pitje alkohola in kajenje so glavni dejavniki za to vse pogostejšo težavo pri moških.

Z njo se srečujejo tudi mlajši, a v teh primerih večinoma glavno vlogo igrajo psihološki vzroki. Pogosto se izkaže, da je največji problem stres: bodisi izhaja iz napornega dela v službi bodisi gre za utrujenost, v ozadju je denimo lahko strah pred neuspehom. Vse to spodbuja aktivacijo simpatičnega vegetativnega živčnega sistema, ki direktno inhibira erekcijo.

Moški uspešnost v postelji povezujejo s samopodobo, nezadovoljiva spolnost pa je lahko v partnerski zvezi velika težava. Strah pred neuspešno penetracijo še dodatno zavre slabo erekcijo, pojasnjujejo urologi. Med psihološke vzroke strokovnjaki uvrščajo še depresijo, strah pred prezgodnjim izlivom in nezadovoljstvo z lastnim telesom.

Obiščite zdravnika

Morda bo že dovolj sprememba življenjskega sloga. Če pa to ne pomaga, sledi zdravljenje, najprej tablete, injekcije in na koncu operacija. Toda največja napaka moških, ki imajo težave z erekcijo, je, da predolgo odlašajo z obiskom zdravnika.

Kar se tiče znamenite modre tabletke, je predstava o tem, da dela čudeže, nekoliko napačna. Obstajata dve vrsti tablet, in sicer t. i. kratko- in dolgotrajno delujoče. Prve je treba vzeti uro pred spolnim odnosom, moški ima nato v eni uri možnost erekcije. Tableta seveda ne bo pomagala, če ne boste imeli želje po seksu, erekcija namreč ne pride sama.

Pri drugih vrstah tablet, ki jim rečejo tudi vikend tablete, pa je bistvo to, da držijo 36 ur. Večina jih vzame v petek, da se lahko čez vikend, ko niso obremenjeni s službo in drugimi obveznostmi, predajo posteljnim užitkom. A tudi v tem primeru velja, da mora imeti moški željo po seksu. In seveda denar, saj tablet ne financira zdravstvena zavarovalnica.