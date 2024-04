Družabnost je ključna za zdravo starost

Znano je, da socialna interakcija pomaga odložiti demenco pri ljudeh, v skladu z rezultati nedavne raziskave, objavljene v časopisu The Journal of Neuroscience, pa enako velja tudi pri psih.

Psi, s katerimi se ljubeči skrbniki veliko ukvarjajo, bodo dlje mladostni in pri močeh.

Raziskava, ki je trajala tri leta, je preučevala možganske strukture 43 beaglov srednjih let. V tem obdobju so bile živali redno izpostavljene prosti igri, dnevni telesni vadbi in različnim oblikam socialne interakcije. Vsak dan so se igrali z različnimi igračami in se pol ure spuščeni podili z drugimi psi.

Žival, s katero se lastnik ukvarja, bo dlje v fizični in psihični formi. FOTO: Seventyfour/Getty Images

Znanstveniki so spremembe v možganski strukturi psov spremljali z magnetno resonanco (MRI). Ugotovili so, da se je obseg hipokampusa, območja možganov, ki je ključno za kognitivne funkcije, povečal pri vseh psih, in to s povprečno stopnjo 1,74 odstotka na leto. To je še posebno zanimivo, ker so predhodne raziskave ugotovile, da se to območje možganov pri psih z leti zmanjšuje. Kot so ugotovili, je na povečanje hipokampusa vplivalo intenzivno ukvarjanje s psi – socialna interakcija, raziskovanje, telesna vadba in senzorična stimulacija. Te dejavnosti so se izkazale za ključne pri spodbujanju pozitivnih nevrobioloških sprememb v možganih.

Igra krepi pasje možgane. FOTO: Gorodenkoff/Getty Images

»Naša študija nakazuje, da bi bila socialna obogatitev lahko ključnega pomena za zdravje možganov pri starajočih se psih. Zdi se, da lahko igra, gibanje in druge oblike interakcije pozitivno vplivajo na kognitivne funkcije in splošno zdravje možganov pri psih v srednjih letih,« so pojasnili raziskovalci.

Socialna interakcija, raziskovanje, telesna vadba in senzorična stimulacija so se izkazali za ključne pri spodbujanju pozitivnih nevrobioloških sprememb v možganih.

Psi, ki imajo ljubečega skrbnika, ki se z njimi veliko ukvarja, bodo dlje mladostni in pri močeh, poleg tega bo njihova starost bolj kakovostna. Pomembno vlogo pri formi pasjih možganov ima igranje; kot so dejali, ne gre le za zabavno dejavnost, saj prinaša tudi resnične koristi za zdravje njihovih možganov in splošno dobro počutje. Igre, ki krepijo pasje možgane, so skrivalnice, učenje trikov in skrivanje priboljškov. Vendar sama igra ni dovolj. Če želite, da bo zdravje vašega psa res optimalno, mu čim pogosteje, najbolje vsak dan, omogočite stik s predstavniki njegove vrste.