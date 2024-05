Od tam je bil prejet signal! Znana natančna lokacija Raisijevega helikopterja

Ugotovili so natančno lokacijo helikopterja iranskega predsednika Ebrahima Raisija, prejeli pa so tudi signal s telefona enega od članov posadke, je povedal poveljnik Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) iranske province. Vzhodni Azerbajdžan.

»Pred nekaj minutami so s prizorišča prejeli signal iz helikopterja in telefona enega od članov posadke,« agencija Tasnim citira poveljnika province IRGC v Vzhodnem Azerbajdžanu, kjer je prišlo do trdega pristanka.

Ljudje molijo za dobro počutje iranskega predsednika Ebrahima Raisija po strmoglavljenju helikopterja. FOTO: Majid Asgaripour Via Reuters

Opozoriti je treba, da je vojska na poti tja in upa, da bo prejela »dobre novice«.

Pred tem so iranski mediji poročali, da je helikopter, v katerem sta bila Raisi in zunanji minister Hossein Amir Abdollahian, strmoglavil na severozahodu Irana v regiji Verzegan. Reševalne ekipe so dosegle območje in ga iščejo, poroča informer.rs.