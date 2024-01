Specialist abdominalne in splošne kirurgije o težavah z žolčnikom

Žolčni kamni večinoma ne povzročajo težav in jih tudi ni treba odstranjevati. »Med manjše težave spadajo bolečine pod rebrnim lokom, t. i. žolčne ali biliarne kolike. Večinoma se pozdravijo z analgetiki, včasih pa je z operacijo treba odstranit žolčnik in kamne,« pojasnjuje prof. dr. Aleš Tomažič, dr. med., UKC Ljubljana. Vendar žolčni kamni niso vselej zelo nedolžni. Z njimi so povezani trije hujši zdravstveni zapleti.

Odstranitev žolčnika navadno nima posebnih posledic.

»Kamen lahko zapre odtok žolča iz žolčnika, zaradi česar se vname. Vnetje se včasih pozdravi samo od sebe, včasih so potrebni antibiotiki, pogosto pa je treba z operacijo odstraniti kamne. Drugi relativno hud zaplet, ki ga lahko kamni povzročijo, je, da se zataknejo na koncu žolčnih izvodil in povzročijo, da se pojavi zlatenica. V tem primeru je kamen treba odstraniti. Še huje pa je, če kamen, ki se zatakne, povzroči vnetje trebušne slinavke, to pa je lahko tudi smrtna bolezen,« opozarja sogovornik.

Kamni navadno ne povzročajo večjih težav. FOTO: Rasi Bhadramani/Getty Images

Dolgoročno kronično vnetje oziroma draženje lahko pripomore tudi k nastanku raka žolčnika. »Ta je, razen zgodnjega stadija, bolezen s slabo prognozo,« izvemo.

Kdaj je potrebna operacija »Naše načelno stališče je, da če ugotovimo žolčne kamne, ki ne povzročajo nobenih težav, in je to naključna najdba na ultrazvoku, takih kamnov ne operiramo. Izjemoma operacijo izvedemo, če si bolnik to zelo želi ali pa se močno boji zapletov. V tem primeru operiramo na njegovo izrecno željo,« pravi strokovnjak. Operacijo izvedejo tudi, kadar poleg kamnov opazijo druge spremembe, kot je zadebeljena stena žolčnika ali kaj, kar je sumljivo, da bi lahko postalo rakavo.

Bolečine pod rebrnim lokom

Razlog za slabo prognozo zdravljenja raka žolčnika, navaja prof. dr. Tomažič, je, da ta vrsta raka zgodaj metastazira v bezgavke in da je kemoterapija pri njem mnogo manj uspešna kot pri drugih vrstah. Bolnik pogosto ne ve, da ima raka, dokler ni ta že zelo napredoval.

»Pri raku na žolčniku so težave sprva zelo nespecifične, kot so denimo bolečine pod desnim rebrnim lokom. Ljudje jih velikokrat ignorirajo in menijo, da bodo minile same od sebe, češ saj imam le žolčne kamne. Ko se pojavijo znaki, ki so alarmantni, recimo zlatenica ali da začne bolnik hujšati, je pogosto že prepozno,« pove specialist.

V primeru bolečin vas zdravnik napoti na ultrazvok trebuha in krvne preiskave. FOTO: Henadzi Pechan/Getty Images

Kot pove sogovornik, na žolčne kamne, ko jih že imamo, ne moremo vplivati zgolj z zdravim življenjskim slogom. »Obstajajo načini topljenja žolčnih kamnov z raznimi dietami, a so v veliki večini neuspešni,« opozarja. Preprečiti žolčnih kamnov v resnici ne moremo, kar pa ne pomeni, da z zdravim življenjem za žolčnik ne moremo narediti nič dobrega.

Rezervoar za žolč Žolčnik je, pojasnjuje sogovornik, nekakšna vrečka oziroma rezervoar za žolč. Njegova naloga je, da sinhronizira izločanje žolča z zaužitjem hrane. »Načeloma ljudje brez žolčnika nimajo težav,« zagotavlja prof. dr. Tomažič. Žolč se v tem primeru nenehno izloča v prebavno cev, česar večina ljudi niti ne opazi.

»Tudi žolčni kamni se pogosteje pojavljajo pri debelih in tistih, ki imajo povišane maščobe v krvi. Z zdravo telesno aktivnostjo in primerno prehrano bomo lahko do neke mere preprečili nastanek žolčnih kamnov. Res pa je, da jih dobijo tudi nekateri ljudje, ki živijo zdravo,« pravi.

Poleg zdravega življenjskega sloga je največ, kar lahko storimo za svoje zdravje v povezavi z žolčnikom, to, da gremo, kadar čutimo bolečine, k zdravniku. »Kadar čutimo bolečine po prehranjevanju oz. bolečine pod desnim rebrnim lokom in se to ponavlja, je smiselno narediti laboratorijske teste krvi, s katerimi preverimo delovanje jeter in žolčnih vodov in naredimo ultrazvok trebuha,« navaja.