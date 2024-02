Doleti lahko vsakogar: približno 20 tisoč ljudi v Sloveniji ima to diagnozo

Epilepsija je ena najpogostejših nevroloških bolezni, doleti približno odstotek ljudi ne glede na spol, raso ali družbeni stan. V Sloveniji jo ima okoli 20.000 ljudi. Za bolezen so značilni napadi, bolnika pa poleg tega hudo prizadenejo spremljajoči zapleti v vsakdanjem življenju in stigma, ki jo doživljajo na vsakem koraku, opozarjajo strokovnjaki. Tudi v našem Društvu Liga proti epilepsiji Slovenije, ki je del mednarodnega združenja, se povezujejo strokovnjaki in laiki, ki si skupaj prizadevajo širiti znanje o bolezni.

»Značilni so ponavljajoči se napadi, ki so različnih oblik. Pogosto jo spremljajo čustvene, umske in socialne posledice, s katerimi pa se vse uspešneje spopadamo. Mnoge so nepotrebne in jih preprečujemo s širjenjem znanja in vedenja o epilepsiji ter tako odpravljamo strahove, predsodke in označenost, ki povečujejo breme bolezni,« ob mednarodnem dnevu epilepsije, ki ga zaznamujemo drugi februarski ponedeljek, opozarjajo v društvu.

Zdravila pomagajo znova vzpostaviti električno ravnovesje v možganih. FOTO: Undefined/Getty Images

Napadi se lahko začnejo pojavljati že v prvih dneh življenja, pa tudi kasneje. Obstajajo različne oblike epileptičnih napadov, večina jih traja od nekaj sekund do nekaj minut. Bolnik lahko izgubi zavest in se ne zaveda dogajanja okoli sebe, po napadu je lahko zmeden. Pri tem sta zelo pomembna podpora in odziv okolice.

Cilj zdravljenja je popolno prenehanje napadov.

Pomoč nujno pokličemo, če se napad zgodi osebi, ki sicer nima epilepsije, saj je lahko znak resne bolezni, ob napadu, ki traja dlje kot pet minut, pri počasnem okrevanju, ponovitvi napada ali težavah z dihanjem, pri zmedenosti osebe po napadu, če je oseba noseča, ima znake poškodbe ali hude bolezni, svetujejo strokovnjaki.

Težje zaposljivi

Epilepsijo nadzorujemo z zdravili, ki pomagajo znova vzpostaviti električno ravnovesje v možganih in tako zmanjšajo število napadov. V Sloveniji so zdravila dobro dostopna, kljub temu pa pri četrtini bolnikov popolnega prenehanja napadov ne dosežemo.

Med zdravljenjem bolnika spremlja specialist, ki svetuje tudi glede izbire poklica, opravljanja vozniškega izpita, spremljajočih težav in drugih dvomov, tako bolnikom in svojcem pa so na voljo tudi v Društvu Liga proti epilepsiji Slovenije, kjer delujejo strokovnjaki in laiki, ki širijo znanje o bolezni. Številni oboleli so zaradi predsodkov namreč težje zaposljivi, nekateri z aktivno epilepsijo ne smejo upravljati vozila, epilepsija tako povzroča več kot le napade, stigma pa je velikokrat hujša od znakov bolezni.

Spopadanju s predsodki je namenjen tudi današnji dan, ki je skupna pobuda Mednarodnega urada za epilepsijo (IBE) in Mednarodne Lige proti epilepsiji (ILAE).

Vijolična barva simbolizira aktivnosti mednarodnih organizacij za epilepsijo. FOTO: Panuwat Dangsungnoen/Getty Images

»Letošnje geslo je Moje popotovanje z epilepsijo. Vse organizacije po svetu, tudi Društvo Liga proti epilepsiji Slovenije, si prizadevamo za podporo pri izobraževanju o epilepsiji za zmanjšanje predsodkov, dostopu do ustreznega zdravljenja, za primerno zakonodajo, povečanje sredstev za izobraževanje in raziskave. V pripravi na ta dan smo na pobudo IBE povabili k sodelovanju slovenske župane, in sicer z osvetlitvijo simbolnih objektov v njihovem kraju z vijolično barvo, ki simbolizira aktivnosti mednarodnih organizacij za epilepsijo,« so sporočili iz Društva Liga proti epilepsiji Slovenije.

»Od 8. januarja in še danes poteka tudi akcija 50 milijonov korakov za epilepsijo, ki simbolizira število vseh ljudi z epilepsijo v svetu. Znak mednarodnega dne predstavlja človeške obrise, ki ponazarjajo povezanost ljudi v boljšem razumevanju bolezni in oseb z epilepsijo. Različne barve kažejo na to, da ima epilepsijo lahko vsak med nami, ne glede na starost, spol ali raso,« so še sporočili.