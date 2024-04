Da bi stali in hodili brez bolečin …

Čeprav ortopedi v svojih ambulantah največkrat obravnavajo bolečine v hrbtenici, kolenih ali kolku, so tudi težave s stopali precej pogoste. Vzroki bolečin so različni, a kot nam je pojasnil Igor Vučajnk, dr. med., specialist ortopedske kirurgije, se pacienti k njemu največkrat zatečejo zaradi deformacij. Še zlasti zaradi valgusne deformacije palca, ki so ji mnogokrat že pridružene tudi deformacije drugih prstov.

»Vzrokov za nastanek valgusne deformacije je veliko, pogosto se med sabo prepletajo. Delimo jih na prirojene in pridobljene dejavnike. Prirojeni so genetska predispozicija, ligamentna ohlapnost in spremenjena anatomija (npr. plosko stopalo, anatomsko spremenjena oblika glavice prve stopalnice …). Med pridobljene pa prištevamo predvsem uporabo nepravilnega obuvala in seveda poškodbe,« je uvodoma razložil ortoped.

Kaj je haluks valgus? Haluks valgus je nenormalen odmik palca na nogi proti drugim prstom. Pojavi se kot zadebelitev na notranjem delu sklepa palca, ki se vedno bolj naslanja na drugi prst, ki ga sčasoma lahko celo izpodrine. Sklep tako postane boleč in manj gibljiv. Pacient si lahko lajša težave z nošenjem širokega in mehkega obuvala z nizko peto, hladi boleči predel z ledom, uporablja različne ortoze za korekcijo deformacije, po potrebi lajša bolečine z analgetiki. Čevlji z visoko peto in ozkim sprednjim delom za ženske ne pridejo več v poštev. Kadar bolečine vztrajajo in neoperativno zdravljenje ne prepreči napredovanja deformacije, vse skupaj pa vpliva na kakovost življenja, priporočamo operativni poseg, saj je to edini način za popravilo valgusne deformacije palca,« pravi ortoped Igor Vučajnk, dr. med.

Deformacijo stopala je težko preprečiti, saj je v pravilni razvoj stopala vključenih mnogo prirojenih dejavnikov. Sami lahko vplivamo zgolj na pridobljene dejavnike razvoja deformacij in torej izberemo primerno in kakovostno obutev, skrbimo za telesno aktivnost, se izogibamo poškodbam … Ker lahko deformacije stopala pripeljejo tudi do preobremenitve drugih sklepov v stopalu ali sklepov spodnjih okončin oz. hrbtenice, je nujno prepoznati izvor težav, jim posvetiti dovolj pozornosti in poskrbeti za primerno terapijo.

Pri mnogih se bolečine razvijejo zaradi ploskega stopala. FOTO: Alexraths Getty Images/istockphoto

Plosko stopalo večinoma prirojeno

Pri mnogih se bolečine razvijejo zaradi ploskega stopala. Kot pravi sogovornik, gre za deformacijo, pri kateri se vzdolžni lok splošči, zato je notranji del stopala v stiku s tlemi, vse skupaj pa vpliva tudi na spremembo petnice. »Plosko stopalo je sicer večinoma prirojeno, medtem ko je v odrasli dobi večinoma posledica disfunkcije tetive tibialis posterior. Najpogosteje se težave pojavijo pri ženskah nad 40. letom starosti s pridruženimi boleznimi, kot sta sladkorna bolezen in debelost, ter pri tistih odraslih, ki imajo prirojeno plosko stopalo in se ukvarjajo z določenim športom ali težkim fizičnim delom. »Prav tako lahko nastane po zlomih stopalnic in drugih kosti stopala, pri prirojeni ligamentni ohlapnosti zaradi različnih genetskih bolezni, revmatoidnih boleznih in ob nosečnosti, a se po porodu večinoma stanje samo popravi.«

Težave s ploskim stopalom Plosko stopalo imajo vsi novorojenčki do največ drugega leta starosti. Pri večini otrok se pravilni stopalni lok razvije do šestega leta. Otroško plosko stopalo ponavadi ne potrebuje zdravljenja, če pa deformacija vztraja v odraslo dobo, se stopalnice oblikujejo tako, da ne tvorijo pravega stopalnega loka. Zdravniki predpišejo ortozo (opornico), predlagajo vaje za krepitev stopalnih in golenskih mišic. V primeru rigidnega ploskega stopala pride v poštev tudi operativni poseg.

Za obvladovanje bolečin in omejenosti pri vsakodnevnih obveznostih ponavadi priporočajo zdravljenje z nesteroidnimi antirevmatiki, opornice in pravilno obuvalo. Zelo pomembni sta tudi primerna telesna vadba in izguba telesne teže. »Operativni poseg pride v poštev pri disfunkciji tetive tibialis posterior ali drugih pridruženih deformacijah. Pri vsaki deformaciji stopala, kot tudi pri vseh drugih ortopedskih težavah, pa je nujno najprej ugotoviti vzrok težave in nato svetovati pravilno terapijo,« je poudaril ortoped.

Najpogosteje se težave pojavijo pri ženskah nad 40. letom starosti s pridruženimi boleznimi, kot sta sladkorna bolezen in debelost. FOTO: Milicad Getty Images/istockphoto

Trn v peti

Obremenjujoče in težavne so lahko tudi bolečine v peti. Eden najpogostejših vzrokov zanje je plantarni fasciitis. »Gre za vnetje plantarne fascije, vezivnega tkiva, ki se napenja iz petnice proti prstom stopala in pomaga pri vzdrževanju stopalnega loka ter pri absorpciji sil pri hoji. Vnetje se kaže kot zbadajoča bolečina ob prvih jutranjih korakih, ki nato spontano izzveni. Sčasoma se bolečina stopnjuje, zlasti pri hoji in dolgem stanju,« pojasnjuje sogovornik in dodaja, da je najpogostejši vzrok vnetja ponavljajoča se preobremenitev zaradi intenzivnejših aktivnosti, kar pripelje do mikropoškodb plantarne fascije in nato vnetja na mestu poškodbe.

Nastanek vnetja je pogosto vezan tudi na starost (40–60 let), agresivne oblike športa (tek na dolge proge, balet ...), debelost in delo, ki zahteva dolgotrajno stanje na nogah (npr. delo v tovarni, za tekočim trakom …). Te bolečine tako dejansko postanejo naš trn v peti (spina calcanei), ki je sicer izraz za kostni izrastek ob narastišču plantarne fascije na petnico ali v predelu narastišča ahilove tetive na petnico. Zaradi kroničnega vnetja se pojavi kalcinacija, ki se na rentgenskem posnetku vidi kot trn.

Besedilo je bilo objavljeno v oglasni prilogi Aktivni & zdravi