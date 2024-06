Barbara Cerar: V tem je svoboda

Leta 2023 je izšel roman Pretežno jasno, pred kratkim pa roman Prod. V prvem smo spoznali Olgo Vrabec Golob, žensko, ki se pri 37 letih znajde na prelomnici, saj ugotovi, da si je mož našel mlajšo ljubimko. To je šele začetek zgodbe, ki popelje tako v njeno preteklost, kot ponudi pretež­no jasen vpogled v njeno prihodnost. Zakaj ste zgodbo o Olgi morali povedati in koliko časa je živela v vas? Že kot otrok sem zelo rada brala in tudi sama pisala zgodbe, pesmi, pravljice … Zdi se mi, da sem se rodila s po­trebo po pisanju. Šele zdaj pa sem zbrala toliko poguma, da sem se res lotila pisanja ...