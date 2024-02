Ali ste vedno utrujeni? Storite to

V večini primerov je utrujenost mogoče odpraviti s spremembami življenjskega sloga ali prehrane, a najprej morate odkriti pravi vzrok.

Premalo spanja

Spanje je bistvenega pomena za zdravje, saj takrat potekajo številni pomembni procesi v telesu, vključno s sproščanjem nekaterih hormonov in regeneracijo celic. Zato se večina ljudi po dobrem spancu zbudi sveža in polna energije. Čas spanja ni za vse enak, a večina odraslih naj bi za optimalno delovanje spala vsaj 7 ur vsako noč.

V kolikor se spopadate z nespečnostjo, obiščite zdravnika ali poskusite z naravnimi metodami: popoldan ne uživajte kofeina, ne uporabljajte ekranov vsaj 1 uro pred spanjem in izvajajte dihalne vaje, ko želite zaspati. Če vse to ne deluje, je čas za obisk zdravnika.

Pomanjkanje snovi

Tisti, ki se spopadajo z utrujenostjo kljub dobremu spancu, so lahko prikrajšani za nekatera hranila. Z boljšim spancem je povezan zadosten vnos železa, vitaminov skupine B (2, 3, 5, 6, 9, 12), pa tudi vitaminov C in D ter magnezija. Vsakdo ima enkrat na leto pravico do preventivnega pregleda krvi, izkoristite jo.

Stres

Čeprav je stres običajen del življenja, lahko kronični stres povzroči utrujenost in druge težave, vodi lahko celo v izgorelost, za katero so značilni znaki hude izčrpanosti. Poleg tega lahko kronični stres povzroči strukturne in funkcionalne spremembe v vaših možganih in povzroči kronična vnetja. V primeru kroničnega stresa si lahko pomagate z obiskom terapevta, saj slovensko zdravstvo tudi to omogoča.

Skrita bolezen

Včasih je utrujenost povezana z nediagnosticirano boleznijo. Lahko gre za težave s ščitnico, ledvicami, živčevjem, diabetes, depresijo ali kaj drugega. Pomembno je vedeti, da kronična utrujenost ni normalna, zato ji je vredno nameniti pozornost.

Med ostale povzročitelje kronične utrujenosti sodijo tudi neustrezna prehrana, premalo vode, prekomerna teža in drugi. Dobro je najprej zgraditi dobro osnovo - dovolj spanja in vode, uravnotežena prehrana in gibanje, saj že s tem lahko marsikaj uredimo.

Vsi imamo dneve, ko se počutimo utrujeno, a vseeno stalen občutek izčrpanosti ni normalen. V takšnem primeru moramo pogovoriti s svojim zdravnikom in poiskati vzrok.