Ali je to idealno živilo? Uravnava sladkor in maščobe, ščiti srce in jetra, lahko blaži putiko

Češnje lahko uživamo na sto načinov. Seveda je najenostavneje in najbolj zdravo, če pojemo sveže, lahko pa jih uporabimo tudi za pripravo sokov, smutijev, sadnih solat, štrukljev, palačink, biskvitov, tort ...

Številne študije so dokazale povezavo med rednim uživanjem sadja in zelenjave z zmanjšanim tveganjem za kronične bolezni, možgansko kap, nekatere vrste raka in smrt. Poleg tega, da sadje zagotavlja vitamine, minerale, karotenoide in prehranske vlaknine, vsebuje tudi polifenole, ki zmanjšujejo tveganje za presnovni sindrom, sladkorno bolezen, nealkoholno zamaščenost jeter in bolezni srca in ožilja.

Pripravite pecivo ali smuti s češnjami. FOTO: Martiapunts Getty Images/istockphoto

Ko vemo vse to, se zdi, da je češnja najbližje temu, kar bi moralo biti idealno živilo: hranilno bogata, nizkokalorična in božanskega okusa. Poleg tega je dober vir aminokislin in vode, ki predstavlja približno 80 odstotkov užitnega dela sadeža.

Češnje vsebujejo ogljikove hidrate, predvsem enostavne sladkorje (glukozo, fruktozo, saharozo in sorbitol), ki so odgovorni za sladkost, kislost pa je posledica prisotnosti organskih kislin (jabolčne, citronske, jantarne, mlečne in oksalne). So vir vitaminov, predvsem vitamina C, in mineralov, kot so kalij, fosfor, kalcij in magnezij, vsebujejo pa tudi fenolne spojine, kot so kisline (hidroksicimetna kislina) in flavonoide (antocianine, flavan-3-ole in flavonole), piše Jutarnji list.

Skodelica na dan

Priporočen dnevni vnos je 15 do 20 češenj na dan oziroma ena skodelica. Poleg preventivnega učinka, ki ga lahko dosežemo zaradi visokih koncentracij bioaktivnih spojin, imajo češnje tudi številne druge koristi. Izkazalo se je, da lahko v primeru kopičenja sečne kisline, ki povzroča pojav putike, delujejo zelo hitro.

V študiji več kot 600 preiskovancev s putiko so udeleženci, ki so jedli sveže češnje dva dni, imeli približno 33 odstotkov manj napadov te bolezni kot tisti, ki jih niso jedli. Udeleženci, ki so jemali predpisana zdravila in poleg tega še jedli češnje, pa so imeli 75 odstotkov manj napadov.

Nadalje so športniki, ki so uživali dodatek iz češenj v prahu deset dni pred polmaratonom, so imeli za 13 odstotkov boljši rezultat in manj vnetja mišic kot tisti, ki so jemali placebo.

V zmernih količinah

Če jih uživate prekomerno, lahko češnje povzročijo prebavne težave, kot so želodčne težave, driska, krči, plini, napenjanje, pa tudi zvišanje ravni glukoze v krvi. Posebno bodite previdni pri uživanju džemov, džemov, marmelad ali češnjevega likerja, saj jim je dodan sladkor.

Sezona je odprta! FOTO: Mediaphotos Getty Images/istockphoto

Nikakor pa ne smete jesti češnjevih koščic, saj vsebujejo spojino amigdalin, ki jo lahko človeško telo spremeni v cianid. Ta moti transport kisika v telesu, kar lahko poškoduje možgane, srce, pljuča in druge organe.