Janja verjame zaradi lastnih izkušenj

Ameriški psiholog Abraham Maslow je samozavest uvrstil na četrto mesto človekovih potreb, takoj za fiziološkimi potrebami, varnostjo in ljubeznijo, o tem, kako zelo pomembna je, pa pričajo tudi številne študije. Mnenja znanstvenikov o tem, ali je samozavest prirojena in ostaja vse življenje enaka ali pa je pridobljena in se skozi življenjska obdobja spreminja, so deljena, številne raziskave pa ugotavljajo, da je subjektivna in se v človekovem življenjskem ciklu lahko kadar koli spremeni. Eno od dokazano delujočih alternativnih orodij za krepitev samozavesti so afirmacije, stavki s pozitivnimi sporočili glede sebe. Samozavesten človek je z življenjem bolj zadovoljen in se lažje spopada z različnimi izzivi. Okrepiti samozavest pri otroku je čudovita popotnica za življenje. In če ne veste, kje začeti, si lahko pomagate z afirmacijami za otroke, ki jih je ustvarila sociologinja Janja Urankar Berčon. Nekdanja direktorica zavoda Stik Laško je afirmacije razvila na podlagi izkušenj, pridobljenih na delavnicah z otroki iz Vrtca Zarja Celje in Osnovne šole Dramlje.

Rezultat afirmacij je opazila na svojih otrocih. FOTO: osebni Arhiv

»Afirmacije za otroke so začele nastajati iz moje lastne izkušnje kot matere dveh osnovnošolskih otrok. V nekdanji službi, delala sem pri Tanji Skaza, sem se ukvarjala s programi osebnostne rasti in se tam seznanila z afirmacijami. Uporaba pozitivnih misli je postala del mojega vsakdana, kar mi je pomagalo tudi osebnostno rasti. Predvsem sem ugotovila, da se lažje soočam s kakršnimi koli izzivi, jih lažje razumem oziroma sprejmem in nato premagam. Naučila sem se, da v sebi nosimo neznansko moč, moč naših misli. Če o sebi mislimo in si tudi govorimo 'tega ne znam in ne zmorem', tako tudi čutimo. Tako sami ustvarimo občutek, da smo manjvredni. Če pa zavestno obrnemo misel in si rečemo 'to zmorem in znam narediti', ustvarimo drugačen, pozitiven občutek. In ko to postane naša rutina, podzavestno razmišljamo bolj pozitivno. Izgubimo strah, da nečesa ne znamo, bolj začnemo verjeti vase in s tem se izboljša naša samopodoba,« razlaga Urankar Berčonova.

Ta navada otrokom pomaga pri premagovanju izzivov.

Dan začne z mislijo

Vsako jutro je začela dan z mislijo na afirmacijski kartici, pri tem sta jo opazovala njena otroka in tudi onadva želela izbrati svojo. »Ker nista povsem razumela vseh sporočil, saj so bila namenjena odraslim, me je ta situacija spodbudila k odločitvi, da ustvarim kartice, prilagojene otrokom,« razloži. Njena potomca sta prva preizkusila Afirmacije za otroke, rezultati pa se, pravi, že poznajo. »Prepričana sem, da je začenjanje dneva z lepimi mislimi za otroke izjemno koristno. Lahko jim pomaga pri spodbujanju samozavesti, razvijanju pozitivne samopodobe ter oblikovanju zdravega miselnega okolja. Naučijo se prepoznavati in negovati pozitivne misli. Ta navada otrokom pomaga pri premagovanju izzivov ter spodbuja notranjo moč in optimizem v vsakdanjem življenju,« pravi.

Opremljene so z otroškimi risbami. FOTO: Rok Dezelak/Rd2.si

Afirmacije za otroke so namenjene trem starostnim skupinam: vrtičkarjem, šolarjem prve triade in šolarjem druge triade. »Kot sociologinja, predvsem pa kot mati vem, da je pri določeni starosti treba razvijati različna osebnostna področja. Pri otrocih, ki obiskujejo vrtec, je pomembno spodbujati celostni razvoj, vključno z različnimi osebnostnimi področji. Zato afirmacijske kartice vključujejo področja, kot so čustveni razvoj, socialne veščine, motorične sposobnosti, kognitivne sposobnosti ter samostojnost in samoregulacija. Pri otrocih, starih od sedem do devet let, je pomembno razvijati pozitivno mišljenje, graditi samopodobo in razvijati ključne osebne veščine, ki jim pomagajo pri spoprijemanju z izzivi v življenju. Njihove afirmacijske kartice vključujejo področja, kot so samopodoba, hvaležnost, empatija, optimizem ter ciljna naravnanost in vztrajnost. Otroci, ki prehajajo v najstniška leta, so v obdobju intenzivnega čustvenega, kognitivnega in socialnega razvoja. Z razvijanjem določenih osebnostnih lastnosti se krepijo njihove ključne spretnosti in vrednote, ki jim pomagajo pri nadaljnjem osebnem in družbenem razvoju. Afirmacijske kartice za najstnike vključujejo naslednja področja: hvaležnost, pogum, odgovornost, empatija ter samozavest,« pojasni. Afirmacije za otroke je mogoče kupiti na avtoričini spletni strani, projekt pa ja tudi družbeno odgovoren, saj kupec z nakupom enih afirmacijskih kartic prispeva 2 evra za šolo ali vrtec, ki ga sam izbere.