Nasvetov, kako odpraviti odvečne kilograme, na spletu mrgoli, a kot svarijo strokovnjaki, jim nikakor ne velja zaupati na prvo žogo. Številni so namreč zgolj prazne obljube in ustvarjajo nerealna pričakovanja, zato se velja pred kakršnimi koli spremembami jedilnika ustrezno podučiti in posvetovati. V nadaljevanju predstavljamo nekatere pogoste nasvete, ki najverjetneje ne bodo prinesli želenih rezultatov, nekateri pa so lahko celo škodljivi za organizem. 1. Izogibajte se bananam Če se odpovemo bananam, ostanemo brez dragocenega vira vitamina B6 in kalija, vitamina C, mangana, magnezija ... F...