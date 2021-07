Županja posegla na občinsko plažo, najela je kar tovornjak (FOTO)

Nova županje Podgore na obali Makarske na Hrvaškem Petra Radić je stvari na tamkajšnji plaži vzela v svoje roke. Kot pravi, plaža ni od nikogar drugega kot od države in nihče si je ne more lastiti.



Vsakodnevne ali bolje rečeno nočne »rezervacije« plaže z različnimi rekviziti, od ležalnikov do odej in stolov, niso primerne. Županja, ki je s svojimi 28 leti gladko zmagala na lokalnih volitvah, je zato čez noč ukrepala. Poklicala je manjši tovornjak, ki je s plaže pobral prav vse, kar je bilo na njej nameščeno za rezervacijo mesta. Seveda se čez dan na plaži nabere ogromno ljudi in velikokrat je težko najti kvadratni meter prostora, kamor bi se obiskovalec usedel ali ulegel. Vseeno rezervacija mest na javni plaži ni dovoljena.



»Vse rekvizite smo zgodaj zjutraj odstranili z javne površine, ker želimo dostopno plažo za vse. To želimo tudi jutri, pojutrišnjem, naslednje leto ...« ​je zapisala županja.





