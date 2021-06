Zrušila se je 12-nadstropna stavba, poročajo o žrtvah (VIDEO)

V Miami Beachu se je ponoči zrušila 12-nadstropna stolpnica. Mediji poročajo o žrtvah, ni pa še jasno, koliko jih je. Pod ruševinami je mogoče slišati krike na pomoč. Na kraju nesreče so številni gasilci in reševalci.Prav tako še ni znano, zakaj se je stavba na križišču 88. ulice in Avenije Collins zrušila.Na twitterju so prikazane posledice zrušenja stavbe.