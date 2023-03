Žrtev duhovnika: Leta je trajalo, grozil mi je tudi z orožjem

Hrvaško pretresa še ena afera zaradi spolnega nasilja župnika. Danes že pokojni župnik iz Sotina Zlatko Rajčevac ni dočakal sojenja, čeprav je bila zoper njena potrjena obtožnica z imeni kar petih otrok. O vsem skupaj je bil že leta 2016 obveščen nadrejeni nadškof Đuri Hranić, ki kar 14 mesecev primera na prijavil policiji, župnika pa je pustil županovati pred oltarjem še tri leta in pol. Na novinarski konferenci te dni je dejal, da meni, da napake ni naredil.

Za hrvaško oddajo Provjereno je po dolgih letih spregovorila žrtev duhovnika Rajčevca, zdaj 31-letna Ana Grgić. Njo naj bi skoraj deset let med letoma 2000 in 2010 spolno zlorabljal duhovnik Zlatko Rajčevac iz župnije v Sotinu v đakovsko-osješki nadškofiji, piše Index.

»Začelo se je, ko sem bila stara 8 - 9 let, a ko sem vstopila v puberteto med 12 in 13 letom je postalo dotikanje vse bolj intenzivno,« je opisala Ana. Pri 12 letih je poskušala družini povedati, kaj se dogaja. »Pred starši me je božal po stegnu, a na to sploh niso reagirali. Bilo me je zelo strah,« se spominja.

Niso imeli moči verjeti

Takrat Anini starši menda niso imeli moči, da bi verjeli Anini zgodbi in je niso jemali resno. Končno je o tem spregovorila na velikonočnem kosilu leta 2016, kjer je bil gost družinski prijatelj Marin Sovar. Sam je imel izkušnjo spolnega nadlegovanja in to jo je opogumilo. »Spomnim se, da je bila mama zgrožena in se je odzvala zelo dramatično, kot, da mi ne bi vedela. To me je povsem šokiralo, da so želeli to pomesti pod preprogo,« je povedala.

Anina mama tudi tokrat ni želela stopiti pred kamere, si pa očita, da je »trajalo tako dolgo«. Danes Ana pripoveduje strašne podrobnosti, ki jih je doživela z duhovnikom.

»Pokazal mi je pištolo in rekel, da jo ima za samoobrambo, ker ga ljudje vidijo v slabi luči. Spomnim se, da sem se takrat spraševala, zakaj mi kaže pištolo, ampak zdaj vem, da je šlo za neke vrste ustrahovanja,« je za Preverjeno povedala Ana.

Vsa v strahu se je zaprla v svoj svet in je več let trpela za hudo anoreksijo in depresijo. »Prevzela sem vso krivdo nase in si skušala vzeti življenje.

Duhovnika premestili

Duhovnik je bil tisti čas za domačine moralni oče in se mu nihče ni upal zoperstaviti.

Ko je mama od drugega fanta Marina, ki je bil zlorabljen s strani zagrebškega župnika Zvonimirja Kurečića, od svojega sina slišala še za Anino zgodbo, je naredila korak v smeri, duhovnika umakne, a zaman. Nadškofu so povedale, da zadeve ne bodo prijavile policistom, saj žrtvi nista zmožni pričati, a naj se župnik umakne iz cerkve, da ne bi škodil še komu. »Žal se ni nič naredilo. Leta so minevala in mi smo čakali in čakali ...«.

Marin je svojo zgodbo povedal leta 2018 v oddaji Globus in po dveh letih je bil Kurečić kaznovan. Njegova kazen pa je bila, da so ga prestavili na otok Pag, kjer še danes živi.