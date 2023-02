Znova vneto izdelujejo kostume, za vsakega potebujejo 13 ur

Covidne omejitve so skorajda pozabljene, česar se v letošnji zimi še posebno veselijo organizatorji pisanih karnevalov. In tudi izdelovalci kostumov, si manejo roke v belgijski družini Kersten, kjer so mojstrski šivilje in krojači ter vsestranski umetniki že več kot 120 let.

Vsi že težko pričakujejo karneval v Bincheju.

13 ur potrebujejo za vsakega.

Karneval dvakrat odpovedali

Dneve jim zdaj zapolnjujejo predvsem priprave na znameniti karneval v Bincheju, dogodek, ki se uvršča tudi na Unescov seznam svetovne dediščine: izvira iz srednjega veka in velja za največji poulični karneval v Belgiji ter enega od največjih na stari celini. Družina Kersten se ponaša predvsem s srednjeveškimi kostumi v barvah belgijske zastave, opravah iz nojevega perja, lesenimi coklami, voščenimi maskami, klobuki in drugimi naglavnimi pokrivali ter še marsičim, vsako leto pa izdelajo okoli 300 kostumov. Letos jih bo morda celo več, kajti zadnja dva karnevala so organizatorji zaradi okužb z novim koronavirusom odpovedali, zato letos pričakujejo rekordno udeležbo navdušencev nad pustom in živobarvno tradicijo, veselo dogajanje pa bo belgijske ulice preplavilo od 19. do 21. februarja. Kot pojasnjuje Fanny Kersten, ki z očetom sodeluje v družinskem poslu že 33 let, so karneval nazadnje odpovedali med drugo svetovno vojno.

Letos pričakujejo rekordno udeležbo.

A če so preživeli vojno vihro, bodo tudi izpad prihodkov zaradi pandemije, so prepričani mojstri, ki v vsak kostum vložijo okoli 13 ur.