Znanstveniki našli vzrok za pojav krvnih strdkov po cepivu

Znanstveniki verjamejo, da so našli vzrok za krvne strdke, ki so redek stranski učinek cepiva proti covidu-19 proizvajalca AstraZeneca. Raziskovalnim ekipam iz Cardiffa v Veliki Britaniji in ZDA je uspelo dokazati, kako se beljakovina iz krvi (iz trombocita) veže na ključno sestavino cepiva – adenovirus, to pa potem sproži verižno reakcijo, vključno z odzivom imunskega sistema. Ta serija reakcij pa se včasih lahko konča s krvnim strdkom, poroča britanski BBC.

Pri vbrizganju cepiva v človeka, lahko del tega pride tudi v krvni obtok. Tam se cepivo lahko poveže z beljakovino iz trombocita. Včasih imunski sistem te beljakovine prepozna kot virus in jih napade s protitelesi. Ta se združijo z beljakovinami in nastanejo lahko krvni strdki.

Zaradi strdkov po cepljenju je v Veliki Britaniji umrlo 73 ljudi, s cepivom Astrazenece pa so cepili skoraj 50 milijonov kljudi.

Omenjena raziskava se je v Velki Britaniji začela takoj po tem, ko so se pojavili krvni strdki pri cepljenih ljudeh, ki so pogostejši pri ženskah pod 40 let, zato so to skupino v večini držav prenehali cepiti s cepivom AstraZenece. To cepivo v ZDA ni dobilo dovoljenja, zato se tam sploh ni uporabljalo. Raziskavo je financirala britanska vlada. Raziskovalcem so se po prvih objavljenih rezultatih študije pridružili tudi raziskovalci AstraZenece v upanju, da lahko v prihodnje preprečijo pojav krvnih strdkov po prejetju njihovega cepiva.

Popolne razlage, zakaj se pojavijo strdki, pa tudi ta študija ne daje.