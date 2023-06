Znanstveniki in strokovnjaki o obstoju nezemljanov: to so sporočili

Neodvisna študijska skupina znanstvenikov in strokovnjakov, ki jo je pred enim letom sklicala ameriška vesoljska agencija Nasa, da bi proučila neznane leteče predmete (NLP), je sporočila, da v dozdajšnjih opažanjih ni dokazov o nezemeljski dejavnosti.

A to ne pomeni, da je skupina izključila obstoj nezemljanov, temveč le, da podatki o 800 opažanjih neznanih letečih predmetov ali drugih pojavov, ki jih ni mogoče preprosto razložiti, ne zadostujejo za dokončne sklepe.

Člani skupine so povedali, da so se od lanske napovedi študije soočali s spletnim nadlegovanjem tistih, ki menijo, da so vzrok nekaterih nepojasnjenih dogodkov zagotovo NLP v tradicionalnem smislu, in z ugovori tistih, ki menijo, da je raziskava popolna izguba časa. Direktorica znanstvenega programa Nase Nicola Fox je dejala, da »nadlegovanje vodi le v nadaljnjo stigmatizacijo področja NLP, ovira znanstveni proces in odvrača druge od proučevanja te pomembne tematike«. Nasa potrebuje več boljših informacij, da bi lahko razumela, kaj so NLP.

Ameriško obrambno ministrstvo je lani ustanovilo tudi oddelek za analizo in zbiranje podatkov o srečanjih z NLP ali tovrstnimi pojavi. Glede na poročilo Pentagona, objavljeno januarja, se od leta 2021 število opažanj NLP povečuje.